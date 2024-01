‘Oppenheimer’ en ‘Poor Things’ winnen Golden Globes voor beste film

‘Oppenheimer’ (drama) en ‘Poor Things’ (comedy) hebben zondagavond bij de uitreiking van de Golden Globes in Beverly Hills de prijzen voor de beste films gewonnen.

‘Oppenheimer’ werd de grote winnaar van de Golden Globes. De film over de bedenker van de atoombom veegde de concurrentie van de kaart en haalde vijf prijzen binnen. ‘Oppenheimer’ werd niet enkel bekroond als beste film (drama), maar won onder meer ook in de categorieën ‘beste regie’ (Christopher Nolan) en ‘beste acteur’ (Cillian Murphy). Ook de awards voor beste acteur in een bijrol (Robert Downey Jr) en beste originele filmmuziek werden nog binnengehaald.

‘Poor Things’ wist in de categorie beste film (comedy) de grote favoriet ‘Barbie’ te kloppen. Emma Stone, die de hoofdrol vertolkt in ‘Poor Things’, had eerder ook al de Golden Globe voor ‘beste actrice (comedy)’ binnengehaald, ten koste van Barbie-actrice Margot Robbie. A

ndere belangrijke filmprijzen waren nog weggelegd voor Lily Gladstone en Paul Giamatti. Gladstone werd voor haar hoofdrol in ‘Killers of the Flower Moon’ uitgeroepen tot beste actrice (drama), Giamatti (The Holdovers) werd dan weer de beste acteur in de categorie comedy.

De Franse film ‘Anatomie d’une chute’ won tot slot de prijzen voor beste scenario en beste niet-Engelstalige film.

De Golden Globes zijn elk jaar de eerste belangrijke filmprijzen die in de VS worden uitgereikt. Ze vormen een belangrijk indicatie voor de uitreiking van de Oscars.

Daarnaast zijn er zondagavond ook Golden Globes uitgereikt voor tv-series. Daar wisten ‘Succession’ (beste drama) en ‘The Bear’ (beste comedy) de belangrijkste successen te boeken.