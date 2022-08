‘Nope’-hoofdrolspeler Daniel Kaluuya houdt wel van de zwijgzame cowboy

Niet alleen Jordan Peele brak door met Get Out, ook hoofdrolspeler Daniel Kaluuya scheert sindsdien hoge toppen. Voor Nope bundelen ze opnieuw de krachten.

Lang moest Jordan Peele niet wachten: met het scenario voor zijn debuutfilm Get Out won hij vijf jaar geleden meteen een Oscar. Ook de carrière van hoofdrolspeler Daniel Kaluuya leek verzekerd. De Britse acteur dook na Get Out op in Black Panther van Ryan Coogler, Widows van Steve McQueen en Queen & Slim van Melina Matsoukas. Vorig jaar won hij een Oscar voor zijn uitmuntende vertolking van de bevlogen Black Panther-leider Fred Hampton in Judas and the Black Messiah.



Het is dus geen verrassing dat Peele voor de hoofdrol in zijn gekke ufo-film Nope opnieuw uitkwam bij Kaluuya. Met een granieten onverstoorbaarheid speelt hij de uitbater van Haywood Hollywood Horses die niet wegstuift wanneer er een dodelijke vliegende schotel boven zijn ranch lijkt te zweven. Samen met zijn zus probeert hij de aliens te filmen. ‘Omdat ik wist dat een scenario van Jordan Peele verrast, was ik niet verbaasd dat ik alweer van mijn sokken geblazen was’, grijnst Kaluuya. ‘Ik verwachtte iets buitengewoons, en dat was het ook. Nope is zeer gedurfd. Al was ik ook gecharmeerd door het broer-zusverhaal. Hoewel veel mensen een speciale band hebben met hun broer of zus, wordt dat zelden in een film uitgespeeld.’



Lang voor iemand Nope had gezien, werd er op de sociale media druk gespeculeerd over de inhoud en betekenis van de film. Maar het kostte Kaluuya geen moeite om de lippen stijf op elkaar te houden. ‘Nope valt amper te beschrijven. Als iemand me destijds vroeg waar Get Out over ging, stamelde ik maar wat over een vriendin en haar ouderlijk huis. Het ging niet om de plot maar om de ervaring. En dat is opnieuw zo. Jordan Peele vertelt geen verhaaltje, hij creëert een cinematografische ervaring. Zelfs al had ik verklapt wat er gebeurt, was het geen spoiler geweest: je moet Nope gezien hebben om het te kunnen begrijpen.’



Toch konden we de 33-jarige Londenaar overtuigen om zijn visie te geven op hoe je een film met kwaadaardige vliegende schotels, creepy westernparken en boze chimpansees moet interpreteren. ‘Voor mij gaat het over aandacht: over hoe we focussen op zaken die niet goed voor ons zijn. In dit Instagram-tijdperk brengen we uren op onze telefoon door, scrollend door willekeurige beelden die ons hopeloos afleiden van de echte wereld. Mijn personage is geobsedeerd door wat er boven zijn ranch hangt en neemt enorme risico’s om dat te filmen.’



Hij verdiepte zich ter voorbereiding niet in sf-films, maar Kaluuya bevestigt wél dat zijn personage veel weg heeft van het archetype van de zwijgzame cowboy die alles met de ogen vertelt. ‘Clint Eastwood was een grote inspiratie. Vroeger stond Dirty Harry weleens de hele dag op in mijn huis. Ik keek er niet actief naar, maar bleef af en toe bij een bepaalde scène hangen. Ook Sidney Poitier en Harry Belafonte in Buck and the Preacher waren een inspiratie. Ik wilde de zwarte cowboy en zijn geschiedenis kennen zodat ik wist waar mijn personage zich situeerde. Al heb ik me ook gewoon gebaseerd op mensen die in het echte leven een vergelijkbare vibe hebben: stoïcijns, chill, ongedwongen. Die niet veel praten, maar wel zeggen wat ze denken. Daar hou ik wel van, moet ik bekennen.’



Kaluuya verkent ook voorzichtig de wereld áchter de camera, maar zoals Jordan Peele een acteercarrière inruilen voor een positie als filmregisseur, -scenarist en -producer, vindt hij voorlopig geen goed idee. ‘Ik heb al altijd zowel geacteerd als aan scenario’s gewerkt. Net voor Get Out nam ik deel aan het Sundance Screenwriters Lab. Tijdens de opnames werkte ik verder aan een scenario voor een film die dit jaar nog uitkomt (vermoedelijk The Kitchen, nvdr.) en waarvoor ik Jordans advies vroeg. Ik wil graag dingen maken, maar inherent ben ik een performer. Ik móét acteren.’