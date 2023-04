Love is in the air: een tijdlijn van de bromance tussen Ben Affleck en Matt Damon

In Air, een film over Nike’s iconische deal met Michael Jordan, mag Ben Affleck voor het eerst zijn bestie Matt Damon regisseren. Al is het lang niet de eerste keer dat hun carrières elkaar kruisen. Een tijdlijn van de Hollywood-bromance.

Begin jaren 80 Ben Affleck en Matt Damon, respectievelijk ongeveer 8 en 10 jaar oud, ontmoeten elkaar voor het eerst. Ze wonen in elkaars buurt in Cambridge, Massachusetts en houden beiden van baseball en acteren. Wanneer Affleck Damon uit de handen van een pestkop redt, weten ze het zeker: deze vriendschap is voor het leven.

© National

1989 De talloze ‘business meetings’ in de refter van hun middelbare school werpen eindelijk hun vruchten af. Na een paar afzonderlijke rolletjes mag het duo samen figureren in het baseballdrama Field of Dreams. Hun namen raken niet eens tot op de eindgeneriek, maar de ambitie om het samen in Hollywood te maken wordt aangewakkerd. Ze openen zelfs een gemeenschappelijke bankrekening om audities te bekostigen en elkaar uit de nood te helpen.

© National

1992 School Ties verschijnt, en deze keer krijgen Affleck en Damon zelfs tekst en uitgewerkte personages. Met het geld dat ze verdienen met de film, ook wel ‘de Wal-Mart-versie van Dead Poets Society’ genoemd, hokken ze samen om het scenario van Good Will Hunting te schrijven. De bro’s worden roommates.

© National

1995 Ben Affleck speelt zijn eerste hoofdrol in Glory Daze. Matt Damon krijgt een minirolletje als zijn voormalige huisgenoot.

© National

1997 Good Will Hunting verschijnt en bezorgt beide acteurs prompt een sterrenstatus én een eerste Oscar. Hun bromance is onverwoestbaar.

© National

1999 Affleck en Damon spelen twee uit de hemel verbannen engelen in Kevin Smiths fantasykomedie Dogma.

2000 Het duo richt zijn eerste productiehuis LivePlanet op.

© National

2001 Affleck en Damon parodiëren Good Will Hunting in de stonerkomedie Jay and Silent Bob Strike Back.

2002 De acteurs zijn allebei te zien in de romcom The Third Wheel. Meteen ook een goede beschrijving van iedereen die optrekt met het duo.

© National

2010 Damon en Affleck beginnen nog een productiehuis. Jennifer Garner, de toenmalige vrouw van Affleck, tijdens een speech: ‘Ben is de helft van een van de grootste liefdesverhalen ooit. En het is niet met mij. Ben en Matt zijn het prototype van de Hollywoodbromance.’

2012 Damon benadrukt voor de zoveelste keer dat hij geen romantische relatie met Affleck heeft.

© National

2016 Affleck is te gast bij Jimmy Kimmel Live! en verstopt Damon onder zijn jas. Datzelfde jaar post Affleck een fotocollage van Damon ter ere van National Best Friends Day en wordt het duo verkozen tot ‘guys of the decade’ tijdens de Guys Choice Awards. (‘Fuck George Clooney en Brad Pitt’, aldus Affleck).

© National

2017 Affleck wordt in een interview gevraagd naar zijn ideale dag. Zijn antwoord: ‘Op zondag kijk ik graag naar de New England Patriots samen met Matt. Dat is een leuke dag.’ Wat later mogen ze samen een Oscar uitreiken.

© National

2018 Affleck wordt op het internet uitgelachen met de gigantische fenikstatoeage op zijn rug. Damon reageert dat hij ‘alle artistieke uitingen van Ben steunt’.

© National

2021 Het duo kruipt bijna vijfentwintig jaar na Good Will Hunting opnieuw achter de schrijftafel voor The Last Duel, een bombastisch ridderepos van Ridley Scott waarin Damon de hoofdrol vertolkt. Intussen kan Damon maar niet ophouden over hoe blij hij is met de reünie van Affleck en Jennifer Lopez.

© National

2022 De BFF’s kondigen aan dat ze nog een productiehuis opstarten.

© National

2023 Affleck regisseert Damon voor het eerst in Air, zijn verfilming van de baanbrekende samenwerking tussen Nike en Michael Jordan in de eighties, met Damon als ambitieuze schoenverkoper en Affleck als oprichter van het sportmerk. Damon beweert weliswaar dat Affleck hem achter de schermen ‘al meer dan veertig jaar regisseert’. Eat that, Bennifer.