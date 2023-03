Lost in Adaptation: waarom ‘Cocaine Bear’ in Frankrijk ‘Crazy Bear’ heet

Een minionderzoek naar een mysterieuze Franse gewoonte: Engelse filmtitels een ándere Engelse titel geven.

Cocaine Bear = Crazy Bear

In Vlaanderen kon u de voorbije weken naar Cocaine Bear gaan kijken, een film die weinig meer deed dan exáct leveren wat zijn titel beloofde. Bij onze Waalse vrienden ging dat niet. Daar heet de film namelijk Crazy Bear, de titel die de film in Frankrijk kreeg. Wat vreemd is aangezien a) Fransen weten wat ‘cocaine’ betekent b) Crazy Bear objectief als een slechtere film klinkt en c) waarom zou je een Engelse titel een ándere Engelse titel geven? Na heel lang nadenken zijn we tot twee mogelijke pistes gekomen. Ofwel censureren ze in Frankrijk drugs op filmaffiches, in een poging om narcotica uit de publieke ruimte te houden. Ofwel zijn Fransen panisch voor spoilers.

The Hangover = Very Bad Trip

Dat het fenomeen al langer bestaat, blijkt uit de collectie filmaffiches die ene Juan Buis op Twitter zette. Zoals die van Very Bad Trip, de naam waaronder The Hangover bij onze zuiderburen te zien was. Blijkbaar worden Amerikaanse komedies en tienerfilms in Frankrijk in de markt gezet met een Engelse titel, maar dan wel op maat van de talenkennis van de Franse jeugd. Blijkbaar is die talenkennis beperkt tot de woorden ‘very bad’, ‘crazy’ en ‘sex’. Zie ook: Very Bad Cops(The Other Guys), Very Bad Dad (Daddy’s Home), Crazy Amy (Amy Schumers Trainwreck),Sex Crimes (Wild Things),Sex Academy (Not Another Teen Movie), Sex Trip (EuroTrip),Sex Friends (No Strings Attached), Sexe Intentions (Cruel Intentions) en Sexy Dance (Step Up). Frankrijk kijkt neer op Amerikanen.

© National

Eraserhead = Labyrinth Man

Eentje met een verhaal achter. Eraserhead van David Lynch werd in Frankrijk pas uitgebracht na het succes van Elephant Man, waar ze titelgewijs een graantje van wilden meepikken. Labyrinth Man dus. Houdt nul steek.

© National

Knight & Day = Night & Day

Speelt ook mee bij Eraserhead: als Fransen een Engelse titel niet snappen, vertalen ze die gewoon naar dom Engels. Waarbij het interessant is om te zien wat de Fransen dan precíés niet snappen. Engelse uitdrukkingen zijn uit den boze: Pitch Perfect en Silver Linings Playbook gaan in Frankrijk als The Hit Girls en Happiness Therapy door het leven. Lange titels zoals The Best Exotic Marigold Hotel zijn ook een probleem: in Frankrijk is dat Indian Palace. (To the point, dat wel.) En blijkbaar zijn ook woorden als ‘hustle’, ‘x-ray’ en ‘school’ te moeilijk: American Hustle werd American Bluff, Camp X-Ray heet The Guard en School of Rock werd Rock Academy gedoopt. (‘Academy’ verstaan Fransen wel.) Onze persoonlijke favoriet is evenwel Knight & Day met Cameron Diaz en Tom Cruise. Heet in Frankrijk Night & Day.

© National

Good Will Hunting = Will Hunting

Op zich niet zó onlogisch. Ook in ons land weet niet iedereen dat Will Hunting de naam van Matt Damons personage in. Alleen lost het weglaten van ‘Good’ daarbij volstrekt niets op. (Plus: is dát het woord dat de Fransen in de titel niet snappen?) Ook bij O Brother Where Art Thou haalden de Fransen de schaar boven: in Frankrijk kennen ze de film simpelweg als O’Brother. Up in the Air werd dan weer om mysterieuze redenen In the Air, terwijl The Aviator in Frankrijk Aviator heet. Soms overdrijven ze.

© National

Cool Runnings = Rasta Rockett

Half uur gegoogeld waarom Rasta Rockett met twee t’s gespeld wordt. Geen antwoord gevonden.