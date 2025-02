‘La nuit se traîne’ van Michiel Blanchart is grote winnaar met record van tien Magrittes

Op de veertiende editie van de Magritte du cinéma, de prijsuitreiking voor de Franstalige Belgische film, is ‘La nuit de traîne’, de eerste langspeelfilm van de Brusselse filmmaker Michiel Blanchart, de grote winnaar. De film heeft zaterdagavond in Flagey in de hoofdstad tien van de elf nominaties weten te verzilveren: een record. Zo stoot de film ‘Duelles’ van Olivier Masset-Depasse, die in 2020 negen keer bekroond werd, van de troon.

‘La nuit se traîne’ vertelt het verhaal van Mady, overdag student criminologie en ’s nachts slotenmaker, die op een avond de verkeerde deur openmaakt en verstrikt geraakt in georganiseerde misdaad. Tegen de achtergrond van Black Lives Matter-protesten in de hoofdstad krijgt hij één nacht de tijd om zijn hachje te redden. De film werd bekroond met vijf technische Magrittes, voor beste geluid, beeld, decors, kostuums en montage, maar ook met de Magrittes voor beste film, debuutfilm, regisseur, scenario en bijrol (Jonas Bloquet).

Voor haar rol in ‘Amal’ van Jawad Rhalib won Lubna Azabal de Magritte voor beste actrice. Arieh Wolthalter werd bekroond met de Magritte voor beste acteur voor zijn rol in ‘Chiennes de vie’ van Xavier Seron. Vorig jaar gingen Azabal en Wolthalter met dezelfde prijs naar huis, voor hunrollen in respectievelijk ‘Le bleu du caftan’ van Maryam Touzani en ‘Le procès Goldman’ van Cédric Kahn. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de prijsuitreiking dat dat gebeurt. Beiden vielen met hun acteerwerk al vijf keer in de prijzen, wat van hen de meest bekroonde acteurs van de Magritte du cinéma maakt.

‘Il pleut dans la maison’, het langspeeldebuut van Paloma Sermon-Daï, werd bekroond met de Magrittes voor beste vrouwelijke bijrol (Louise Manteau), vrouwelijke nieuwkomer (Purdey Lombet) en mannelijke nieuwkomer (Makenzy Lombet). ‘Julie zwijgt’ van Leonardo Van Dijl won de Magritte voor beste Vlaamse film. (Belga)