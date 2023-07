Kevin Spacey door Londense rechtbank vrijgesproken van seksueel misbruik

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey is door een Londense rechtbank vrijgesproken van seksueel misbruik. De jury heeft die beslissing woensdag meegedeeld.

Spacey, die uitgerekend vandaag 64 wordt, veegde na het horen van de uitspraak enkele tranen weg en maakte dankgebaren in de richting van de juryleden.

De Hollywoodster werd in het Verenigd Koninkrijk door vier mannen beschuldigd van seksuele aanranding. De jury moest in Londen meer bepaald oordelen over negen aanklachten die tegen hem waren ingediend, over misbruik dat tussen 2001 en 2013 zou hebben plaatsgevonden. Spacey was van 2004 tot 2015 namelijk artistiek directeur van The Old Vic Theatre in Londen en woonde ook een tijdje in de Britse hoofdstad.

De acteur had onschuldig gepleit. Tijdens het proces, dat in totaal vier weken duurde, had hij ook zelf getuigd. Spacey verklaarde dat sommige feiten met ‘wederzijdse instemming’ hadden plaatsgevonden en sprak andere beschuldigingen dan weer volledig tegen.

In de nasleep van de #MeToo-beweging waren in 2017 verschillende slachtoffers naar voren gekomen die de acteur beschuldigden van seksueel misbruik. Dat leidde tot een abrupte onderbreking van de carrière van de tweevoudige Oscar-winnaar. Spacey moest ook vertrekken uit de populaire Netflix-serie House of Cards.

In oktober vorig jaar werd Spacey door een rechtbank in New York ook al onschuldig bevonden aan seksueel misbruik. Andere zaken in de VS werden geseponeerd, of er werd een schikking getroffen tussen de acteur en de slachtoffers.