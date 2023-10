It’s Crossroads, bitch! Alles wat u moet weten over de roadmovie met Britney Spears

Het filmdebuut van Britney Spears verschijnt eventjes opnieuw in de bioscoop. Vier redenen waarom u daar bij wilt zijn.

Het is een roadmovie met Britney Spears

Crossroads vertelt het verhaal van drie jeugdvriendinnen en een random hunk die samen door de Verenigde Staten cruisen in een citroenkleurige cabrio en onderweg hun vriendschap nieuw leven inblazen. Er is de populaire prom queen Kit, er is de zwangere outcast Mimi en de derde is Britney Spears, in haar eerste en nog steeds enige grote filmrol. Uiteraard was het vooral Spears die in 2002, op het hoogtepunt van haar carrière, volk naar de bioscoop lokte. Maar Crossroads is meer dan een uit de hand gelopen reclamespot voor de popster. Het is ook een coming-of-agefilm over vrouwelijke vriendschap, ouderlijke verwaarlozing, tienerzwangerschap, body image en seksualiteit.

U gaat wel meer namen op de aftiteling herkennen

Producent Ann Carli verzamelde zo veel vrouwelijke cast- en crewleden dat ze de vraag kreeg of ze een politiek statement wilde maken met Crossroads. ‘Ik neem gewoon de beste mensen voor deze job aan’, luidde het antwoord. Het script kwam van Shonda Rhimes, de vrouw die daarna Grey’s Anatomy, Scandal en Bridgerton zou maken en vandaag een van de succesvolste showrunners van de televisiewereld is. Regisseur Tamra Davis was een uitgesproken feministe die al videoclips van Sonic Youth en The Smiths en de wraakfilm Guncrazy met Drew Barrymore op haar naam had staan. Kim Cattrall speelt Britneys mama. En hoewel de popster zelf nadien wegbleef van de filmwereld, lanceerde Crossroads de carrières van haar tegenspelers Taryn Manning (Orange Is the New Black) en Zoe Saldaña (Avatar, Guardians of the Galaxy).

De film verdient een tweede kans

Zoals wel vaker het geval is met tienermeisjesfilm uit de nillies, werd er aanvankelijk lacherig gedaan over Crossroads. De film werd de grond in geboord door recensenten en genomineerd voor acht Razzies, de prijzen voor de slechtste films van het jaar. De fans waren dan weer wél mee: Crossroads haalde meer dan zestig miljoen dollar op, een vijfvoud van zijn budget. En zoals wel vaker het geval is met tienermeisjesfilm uit de nillies, kreeg de film een cultstatus. Vice noemde het ‘gen Z’s modebijbel’. ‘Hear Me Out: Why Crossroads Isn’t a Bad Movie’, kopte The Guardian twee jaar geleden. En op TikTok kreeg de film een tweede leven.

Er is een singalong

Geen slecht idee dus, zo’n rerelease. Die komt er bovendien niet zomaar: op 24 oktober verschijnt The Woman in Me, de memoires van Britney Spears. Een titel die vermoedelijk knipoogt naar I’m Not a Girl, Not Yet a Woman, Britneys iconische ballad die op de soundtrack van Crossroads prijkt. Zodoende kunt u deze maand niet alleen op 875 locaties verspreid over 24 landen naar Crossroads kijken, maar ook deelnemen aan een aansluitende singalong van het nummer. Klinkt als iets waar u bij wilt zijn.