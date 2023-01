Italiaanse actrice Gina Lollobrigida (95) overleden

De Italiaanse actrice Gina Lollobrigida is overleden op 95-jarige leeftijd. Dat heeft het nieuwsagentschap Ansa maandag bekendgemaakt.

Lollobrigida werd in de jaren 1950 wereldberoemd als actrice. Ze groeide ook uit tot een sekssymbool. In de internationale media werd ze omschreven als ‘de mooiste vrouw ter wereld’. Die bijnaam dankte ze onder meer aan haar hoofdrol in de gelijknamige film La donna più bella del mondo uit 1955.

Ze was daarnaast nog te zien in meer dan zestig andere films, zoals Fanfan la Tulipe, Belles de Nuit (allebei uit 1952), La Infedeli, La Provinciale en Pane, amore e fantasia (1953). Ze maakte in 1953 ook haar debuut in Hollywood, in de film Beat the Devil.

Ze speelde samen met andere iconische sterren uit haar tijd, zoals Frank Sinatra, Sean Connery, Marcello Mastroianni en Humphrey Bogart.

Lollobrigida werd bekroond met onder meer een Golden Globe voor haar rol in Come September (1961) en met een carrièreprijs op het filmfestival van Berlijn (1986). In 1997 was ze nog voorzitster van de jury van het Filmfestival van Gent.

Vanaf de jaren 1970 begon haar ster te tanen. Daarna werd Lollobrigida actief als fotograaf en beeldhouwster. Ze maakte onder meer beroemde foto’s van de Cubaanse leider Fidel Castro, zangeres Ella Fitzgerald en de Indiase premier Indira Ghandi.

In 1999 stelde ze zich nog kandidaat voor de Europese parlementsverkiezingen, maar ze raakte niet verkozen.

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera stierf ze aan een langdurige ziekte.