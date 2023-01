Hoe de moordlustige robot uit ‘M3gan’ een queer icoon werd

M3gan is de nieuwste toevoeging aan het rijtje horrorfiguren die als lgbtqia-iconen worden omarmd.

DE FEITEN

M3gan, de nieuwste Blumhouse-horrorhit, vertelt het verhaal van een gelijknamige AI-robot die door de geniale, maar weinig zorgzame Gemma (Allison Williams van Girls) wordt uitgevonden en ingeschakeld om haar nichtje Cady bij te staan na de dood van haar ouders. Aanvankelijk verloopt dat prima en lijkt M3gan de ideale bestie en vervangouder. Ze herinnert Cady eraan om haar handen te wassen na een toiletbezoek, geeft op alle al dan niet existentiële vragen een wetenschappelijk onderbouwd antwoord, zingt originele slaapliedjes en beschermt Cady tegen gevaar. Tot ze die laatste taak iets te serieus begint te nemen en in een Terminator-achtige moordmachine verandert. Dat is trouwens geen spoiler: al vanaf de eerste minuut weet je dat het fout zal aflopen.

© National

Het is dan ook niet de plot die van M3gan zo’n verrassende hit maakt. Je moet de film zien om het te begrijpen, maar het titelpersonage bezit een absurde aantrekkingskracht. Het begon al met de trailer, die eind vorig jaar viraal ging dankzij de bizarre danspasjes van M3gan. Ze ziet eruit als een kruising tussen een uit de kluiten gewassen Bratz-pop en Blair Waldorf uit Gossip Girl. Ze galoppeert al eens op haar handen en voeten door een bos. En ze vermoordt iedereen die in haar weg loopt, desnoods met een pesticidesproeier. (Te harer verdediging: daar kan ze zelf weinig aan doen, ze is gewoon slecht ontworpen.) In het dagelijkse leven zouden we met een grote boog om M3gan heen lopen, maar in de bioscoop kun je om de een of andere reden niet anders dan voor haar supporteren. Het is misschien wat voorbarig, maar de boss bitch-robot is goed op weg om een horroricoon te worden.

Een queer icoon, bovendien. Misschien ligt het aan M3gans Gucci-achtige look en sassy karakter of aan de hoge campfactor van de film. Vermoedelijk heeft het ook te maken met het feit dat M3gan een outsider is die schaamteloos zichzelf is en zelf een familie bij elkaar kiest. In ieder geval: vooral de lgbtqia+-gemeenschap lijkt M3gan te omarmen. Twitter is een goudmijn aan memes waarin de robot wordt aanbeden. Haar danspasjes worden geïmiteerd. Hier en daar schreeuwen bioscoopgangers zelfs ‘mother’ naar het scherm telkens wanneer M3gan in beeld verschijnt. ‘Ik kan het niet goed uitleggen, maar als flagrant homoseksuele man heb ik het gevoel dat deze film een soort synaps activeert in homohersenen’, beschreef cultuurjournalist Alex Abad-Santos het voor Vox. ‘Alsof we hem móéten zien.’

Eén ding is zeker: M3gan is nu al de verrassendste heldin van 2023.

DE TRIVIA

– ‘Ex Machina the slayquel’, vatte iemand M3gan samen. Vinden wij een prima tagline.

– De sequel van M3gan is intussen aangekondigd. Vreemd genoeg heet die voorlopig M3gan 2.0 en niet M3gain.

– Het is een opvallende vaststelling: eerder werden ook Ma uit Ma, Pearl uit X en Ghostface uit Scream omarmd als lgbtqia+-iconen.

– M3gan wordt voor alle duidelijkheid ook objectief goed bevonden: op Rotten Tomatoes krijgt de film een score van 95 procent. Kwestie van onze heteroseksuele cislezers even gerust te stellen.