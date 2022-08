‘Grease’-ster Olivia Newton-John overleden op 73-jarige leeftijd

Olivia Newton-John, de Australische zangeres en actrice uit de film ‘Grease’, is overleden op 73-jarige leeftijd. Dat deelt haar echtgenoot John Easterling mee op haar officiële Facebook-pagina.

‘Dertig jaar lang stond Olivia symbool voor overwinningen en hoop, terwijl ze haar ervaringen met borstkanker deelde’, zegt Easterling. Newton-John zou ‘vreedzaam overleden zijn in haar ranch in Zuid-Californië maandagmorgen, omgeven door familie en vrienden’.

Newton-John kreeg grote bekendheid door de musicalfilm ‘Grease’ uit 1978, waarin ze schitterde als Sandy aan de zijde van John Travolta. De actrice en zangeres leed jarenlang aan borstkanker. Ze werd tweemaal genezen verklaard, maar vijf jaar geleden keerde de ziekte toch terug en kreeg ze uitzaaiingen in de onderrug.

Newton-John scoorde ook nog hits met ‘Xanadu’, de titelsong van de gelijknamige film uit 1980, en ‘Physical’ uit 1981. Ze werd geboren in Groot-Brittannië, maar verhuisde op haar vijfde met haar familie naar Australië. In de jaren 60 keerde Newton-John terug naar het Verenigd Koninkrijk, en in 1974 kwam ze voor het land uit op het Eurovisiesongfestival. Korte tijd later verhuisde ze naar de Verenigde Staten.