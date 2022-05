Gouden Palm gaat naar ‘Triangle of Sadness’, Lukas Dhont co-winnaar Grote Prijs met ‘Close’

De Gouden Palm van het Filmfestival van Cannes 2022 is zaterdagavond toegekend aan de Zweed Ruben Östlund en zijn film ‘Triangle of Sadness’ (‘Zonder Filter’). Ook Belgen vielen in de prijzen.

Östland won vijf jaar geleden ook al de Gouden Palm, toen voor ‘The Square’.

Dit keer, met zijn nieuwe film, produceerde Östlund ‘mogelijkerwijs de walgelijkste film van het jaar’, schreef de BBC. Dat was een zinnetje uit een heel lovende recensie.

De BBC omschrijft de film als een komedie over een cruise die een ondraaglijke, met kots gevulde aanval op de superrijken is.

Het schip vergaat en de rijke opvarenden moeten op een onbewoond eiland een nieuw bestaan opbouwen. Onder meer Harris Dickinson, Charlbi Dean en Woody Harrelson vervullen hoofdrollen.

”Toen we begonnen aan deze film, hadden we maar één doel: een film proberen te maken die de interesse opwekt van het publiek en het doet nadenken door te provoceren’, aldus de Zweed nadat hij als winnaar werd uitgeroepen.

‘Ik spot met iedereen. Daar ben ik onverbiddelijk in’, zei de regisseur in Focus, naar aanleiding van ‘The Square’.

De prijzen voor de beste acteur en actrice gingen naar twee Aziaten, de Zuid-Koreaan Song Kang-ho en de Iraanse Zar Amir Ebrahimi. Die laatste moest Iran in 2008 verlaten na een seksschandaal. ‘Ik heb vanavond het gevoel dat ik een heel lang parcours heb afgelegd om hier te geraken, een parcours vol vernederingen’, zei ze.

De prijs voor beste regie ging eveneens naar een Aziaat, de Zuid-Koreaanse Park Chan-wook, voor ‘Decision to Leave’.

De prijs voor het beste scenario ging naar de Tarik Saleh, voor ‘Boy from heaven’. Die laatste vroeg eerst aan het publiek om naar zijn moeder te zwaaien voor de foto, alvorens zijn dankwoord uit te spreken.

Ex-aequo x 2

De Grote Prijs van het festival werd een ex-aequo.

Hij ging enerzijds naar de 31-jarige Belg Lukas Dhont voor ‘Close’, en naar de Française Claire Denis voor ‘Stars at noon’.

Lukas Dhont (rechts) met Eden Dambrine. © Reuters

‘Close’ is de opvolger van ‘Girl’, Dhonts debuut. Dhont noemde tederheid en kwetsbaarheid de sleutelbergippen van de film, die gaat over twee jeugdvrienden wier hechte vriendschap ineens verbroken dreigt te worden. Met de prent bedankt hij ook zijn moeder, ‘want dankzij haar maak ik films’.

Dhont toonde zich bij de uitreiking erg ontroerd. ‘Bedankt aan de jury. Bedankt aan het fimfestival van Cannes. Bedankt aan mijn broer die er vanaf het begin bij was. We maken al samen films van toen we 12 jaar oud waren’, aldus Lukas Dhont op het podium. ‘Ik wil mijn vader, Dirk, Angelo, Seal, Davy, mijn hele team, acteurs en technici bedanken die hun hart en ziel in deze film hebben gestoken. (…) En vooral dank aan mijn moeder, mama, voor het laten zien van de ongelooflijke impact die cinema kan hebben. Ik ben hier vanwege jou, omdat je me hebt geholpen mijn stem te vinden om contact te maken met anderen, door middel van films en verhalen.’

‘De afgelopen jaren hebben we afstand moeten houden van degenen van wie we houden om hen te beschermen. Ik heb me duidelijk gerealiseerd hoe belangrijk mijn vrienden zijn en hoe noodzakelijk ze zijn. Ik draag deze prijs op aan de tederheid en moed van degenen die liefde boven angst verkiezen’, aldus de filmmaker.

Prijs van de Jury voor Van Groeningen/Vandermeersch

Lukas Dhont was niet de enige Belg die ex-aequo won. Dat was ook het geval voor Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch die de Prijs van de Jury voor ‘De acht bergen’ deelden met Jerzy Skolimowski ‘(‘Eo’).

‘We willen het festival bedanken om zo’n enorm podium te geven aan onze film. En ook de juryleden. Wauw! De juryprijs is heel mooi! Heel erg bedankt’, reageerde Charlotte Vandermeersch op het podium. ‘We wilden een film maken die vertelt over het leven in al zijn kwetsbaarheid en kracht. Alle bergen om over te steken, ‘aldus de actrice en regisseur. ‘Ik dank Felix dat we sterk geweest zijn door de film samen te maken en ook erg kwetsbaar. De film heeft ons samengebracht, het was noodzakelijk voor ons en erg mooi. Ik dank je uit de grond van mijn hart. Ik hou van je.’

Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch. © Reuters

Van Groeningen van zijn kant noemde het ‘een beetje gek’. ‘We zijn Belg. We hebben in Italië gefilmd, met Italiaanse acteurs. We hebben Italiaans geleerd, het was een uitzonderlijke reis (…) Het was een fantastische samenwerking tussen België, Italië en Frankrijk.’

‘We willen ook Paolo Cognetti bedanken, de schrijver die zijn hart in dit boek gestoken heeft. Wij hebben ons hart in de film gestoken’, besluit Vandermeersch.

Belgisch jaar

In totaal wonnen Belgische films vijf prijzen.

De broers Dardenne kregen de Speciale Prijs voor ‘Tori et Lokita’.

Dit is al de negende film van de broers die werd voorgesteld in competitie in Cannes. De film vertelt een verhaal over leven in de illegaliteit en volgt twee jonge Afrikaanse vluchtelingen, de adolescente Lokita en het jongetje Tori, die in België terechtkomen.

‘Wanneer we onze film in januari 2021 aan het voorbereiden waren, ging een bakker uit Besançon 12 dagen in hongerstaking om te voorkomen dat een leerling uit Guinee Frankrijk werd uitgezet. Dat is ongelooflijk. We dragen onze film op aan die meneer’, zei Luc Dardenne zaterdag op het podium.

Eerder ging de Caméra d’Or al naar ‘War Pony’ van het Belgische productiehuis Caviar, die door Belgische Oscarwinnaar Bert Hamelinck geproduceerd werd. En ‘Dalva’, het langspeelfilmdebuut van de Belgische cineaste Emmanuelle Nicot werd door de vereniging van de internationale filmkritiek verkozen tot beste film van twee belangrijke nevensecties in Cannes. En de Franse film ‘Les Pires’, met de Vlaamse acteur Johan Heldenbergh in een van de hoofdrollen, won vrijdag de prijs Un Certain Regard.