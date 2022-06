Franse acteur Henri Garcin overleden

De in 1928 in Antwerpen geboren Frans-Nederlandse acteur Henri Garcin is maandag in Parijs op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn dochter Adèle aangekondigd. Garcin was het pseudoniem van Anton Albers, die in het midden van de vorige eeuw naar Parijs trok. Hij was vooral in Frankrijk aan het werk, maar was ook enkele keren in Belgische en Nederlandse films te zien.

In Nederland geniet hij enige bekendheid voor zijn rol als vader Victor in Abel (1986), van Alex van Warmerdam. Later was hij nog regelmatig te zien in films van Van Warmerdam, zoals De jurk en Schneider vs. Bax, in 2015. In Koko Flanel en Le huitième jour had hij bijrollen.

Midden jaren 50 maakte Garcin zijn debuut op het grote doek, en tien jaar later had hij een eerste hoofdrol vast. Aan de zijde van Catherine Deneuve en Philippe Noiret speelde hij in La vie de chateau van Jean-Paul Rappeneau. Daarnaast was hij doorheen de jaren ook vaak te zien op tv en in het theater.