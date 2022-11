Française et furieuse: Lola Quivoron over haar debuutfilm ‘Rodéo’

In het bijzondere filmdebuut Rodeo draait Julia de gashendel volledig open om aanvaard te worden door een groep motoriders.

U bent vast al op filmpjes gebotst van stuntende motorrijders die hun kicks niet halen op een afgesloten circuit of in een modderveld maar op het asfalt van de buitenwijken van een stad. ‘Urban motocross’ of ‘urban rodeo’, zo wordt dat fenomeen genoemd. Regisseur Lola Quivoron dompelde er haar furieuze, in Cannes bekroonde debuutfilm in onder. Rodeo probéért Julia te volgen, een jonge vrouw die vecht voor haar plek bij de B-More, een crew van zulke stedelijke rodeoriders. Mannelijke riders, en die waarderen dat verre van allemaal.

‘Rodeo is volle gas fictie. Zelf ben ik supergoed ontvangen toen ik jaren geleden in die gemeenschap aanklopte’, zegt Quivoron. ‘Na een virale video van een acrobatische motorrijder had ik me daarin verdiept. Het sprak me onmiddellijk aan. Ik ken het geluid en de geur van een 85 cc, een 125 cc of een 150 cc. Ik wilde ook zo veel mogelijk tijd buiten de muren van de Parijse filmschool doorbrengen en heb mijn kans gegrepen om het terrein van mijn jeugd terug te vinden. Ik ben opgegroeid in Épinay-sur-Seine (een noordelijke voorstad van Parijs, nvdr.). Urban rodeo is een fenomeen in de quartiers populaires. Als fotograaf en filmregisseur vond ik snel mijn plaats tussen de riders: zij delen heel graag wat ze met hun motoren kunnen. Ik heb zeven jaar in dat milieu vertoefd.’

Hebben we een verkeerd beeld van die riders, namelijk dat van levensgevaarlijke gekken zonder respect voor de wegcode?

Lola Quivoron: Er is veel foute informatie. Alles wordt op een hoopje gegooid. Urban rodeo waaide in de jaren 2000 over uit Amerika, onder meer via de rapvideo’s van artiesten als DMX, en het is daarna almaar populairder geworden. Laat de jongere uit die volkswijken vandaag kiezen tussen een voetbal en een motor en hij kiest voor de motor. Het is een passie, een gevaarlijke, soms illegale passie, maar vergis je niet: er is een gemeenschap met een filosofie, met een code en met regels.

Er gaat altijd enige tijd over voor een subcultuur wordt begrepen en aanvaard. Rap is nu mainstream – kijk naar het succes van Damso en zijn toch bekritiseerbare teksten – maar aanvankelijk was het niche. Mensen die er niets van kenden, verketterden rap als gangstermuziek.

Het valt niet te ontkennen: snelheid brengt ons in een roes, levensgevaarlijke motoracrobatie geeft een kick. En jij brengt dat met veel plezier in beeld.

Quivoron: Iederéén kent dat primitieve verlangen, maar de hevigheid verschilt van mens tot mens. Een motorrun op de rand van de afgrond doet je levensdrift oplaaien. Hoe dichter bij de dood, hoe feller je het leven ervaart. Julia ervaart die behoefte aan vrijheid, snelheid en gevaar heel erg. Omdat ze een meid is moet ze bovendien meer kunnen en durven dan de anderen om erkenning te krijgen. Haar passie verscheurt haar. Ze kan niet zonder motor. Een ride is als een shot heroïne. Ze is eraan verslaafd. Alleen op een motor voelt ze zich machtig en krachtig, één met haar lichaam. Het grote verschil met een heroïnefix is dat ze zich niet onttrekt aan de wereld, door de adrenalinerush beleeft ze die net intenser.

Waar vond je je heldin?

Quivoron: Of antiheldin? Tijdens mijn zeven jaren in de urban-rodeogemeenschap ben ik niet veel vrouwelijke riders tegengekomen. Maar eentje maakte een enorme indruk: Baya. Op de motor was haar blik nog vuriger dan die van de jongens. Ook al was haar machine kleiner en trager, de gensters vlogen ervanaf. Iedereen sprak over dat meisje. Als enige reed ze tussen wel vijftig mannen. Ze had totaal geen schrik. Ze liet zich door niets of niemand doen. Dat raakte me. Maar even plots als ze verschenen was, verdween ze weer. Ik wilde haar graag terugzien maar ze is nooit meer opgedoken. Uit dat gemis is het filmpersonage van Julia geboren. Met de nadruk op film.

Waarom benadruk je dat?

Quivoron: Omdat ze fictie is. Ik speel met de hollywoodiaanse filmcodes en de mythe van de western. Julia is de vreemdeling, de onbekende die een gemeenschap betreedt. Ze is een vrouwelijke outlaw, een figuur die weinig voorkomt in de filmgeschiedenis. Ik heb in mijn jeugd zo’n figuren gemist. Het is geen archetype. Ik heb haar veel uit mijn innerlijke leefwereld meegegeven als mens die het geslacht vrouw werd toegewezen – ik beschouw mezelf als non-binair. Mijn mythologie is dan samengekomen met die van actrice Julie Ledru.

Hoe verwoed Julia ook probeert om opgenomen te worden in de gemeenschap van riders, sommige mannen blijven haar de weg afsnijden. Met verpletterende eenzaamheid tot gevolg. Géén persoonlijke toets mag ik hopen?

Quivoron: Toch wel. Ik was ondersteboven van de ontmoeting met Julie Ledru. Haar onafhankelijkheid en positieve energie zijn wonderbaarlijk maar ik bespeurde ook een immense, destructieve, pijnlijke eenzaamheid. Ik herkende dat omdat ik zelf jaren met zo’n eenzaamheid heb geleefd. Ik ben ook ontroerd door haar vermogen – een soort overlevingsmechanisme – om banden te smeden met mensen die haar afwijzen. Dat heeft het personage enorm gevoed. Het is ook een erg interessante dynamiek: tot een groep willen behoren die je voortdurend afwijst. En door die afwijzing nog meer begrijpen wat je precies mist en nog heviger verlangen om erbij te horen.



Rodeo

Nu in de bioscoop.