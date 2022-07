‘Sundown’ wint grote prijs van Brussels filmfestival BRIFF

De film ‘Sundown’ van de Mexicaanse regisseur Michel Franco, met Tim Roth in de hoofdrol, is zaterdagavond binnen de internationale competitie van het Brussels International Film Festival (BRIFF) berkoond met de grote prijs. In de nationale competitie ging die prijs naar ‘Austral’ van Benjamin Colaux.

Het filmfestival ging op 23 juni van start en werd zaterdagavond afgesloten met de prijsuitreiking in UGC De Brouckère.

De Indonesische film ‘Nana’, van Kamila Andini, sleepte de juryprijs in de wacht in de internationale competitie. De prijs van de jury en de publieksprijs in de nationale competitie gingen naar de Belgisch-Franse film ‘Une bosse dans le coeur’ van Noé Reutenuer. In diezelfde competitie werd ‘Sous contrôle’ bekroond met de prijs voor beste actrice (Camille De Leu) en beste acteur (Martin Swabey). De voorbije tien dagen waren in UGC De Brouckère, Galeries, Bozar, Palace en, in open lucht, op de Kunstberg talrijke films te zien. Eregast op het filmfestival is dit jaar de Franse actrice Fanny Ardant.

Op de laatste avond werd, in avant-première voor België, de nieuwe film van George Miller getoond, ‘Three thousand years of longing’. In die film zijn onder meer Tilda Swinton en Indris Elba te zien.