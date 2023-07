‘Holly’ van Fien Troch geselecteerd voor officiële competitie filmfestival van Venetië

Holly, de vijfde langspeelfilm van de Belgische regisseur Fien Troch, is opgenomen in de officiële hoofdcompetitie van het internationaal filmfestival van Venetië. Dat heben de organisatoren van het festival dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Holly zal in Venetië meteen ook in wereldpremière gaan. Dat is ‘een ongelofelijke kans’, laat Troch weten in een persbericht. ‘Ik heb een bijzondere band met het festival en het is dan ook de perfecte start voor de internationale festivalcarrière van de film.’ In 2016 had Troch met haar film Home op hetzelfde filmfestival al de prijs voor beste regie gewonnen in de nevencompetitie Orizzonti. ‘Dat we nu zeven jaar later worden uitgenodigd voor de officiële competitie, daar kon ik enkel van dromen.’

De film vertelt het verhaal van Holly, een vijftienjarig meisje. Nadat ze een dodelijke schoolbrand lijkt te hebben voorspeld, zijn alle ogen op haar gericht. Ze wordt uitgenodigd om aan vrijwilligerswerk te doen in de rouwende gemeenschap. Ze weet er rust en hoop te brengen, maar al snel wordt er steeds meer van haar geëist.

De belangrijkste rollen worden gespeeld door de debutanten Cathalina Geeraerts en Felix Heremans. Daarnaast maken ook Greet Verstraete, Els Deceukelier, Serdi Faki Alici en Robbie Cleiren deel uit van de cast.

De 80e editie van het internationaal filmfestival van Venetië vindt plaats van 30 augustus tot en met 9 september. De Belgische release van Holly is dan weer voorzien voor 22 november.