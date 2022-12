Filmfestival Oostende stelt programma voor met meer dan honderd films

Filmfestival Oostende heeft voor de vijftiende editie meer dan honderd films op het programma staan. Het programma is donderdag voorgesteld in Kinepolis Oostende. Het festival vindt voor het eerst plaats in januari, wat het aanbod aan films sterk vergroot.

Van 27 januari tot en met 4 februari 2023 is het opnieuw tijd voor het Filmfestival Oostende. Voor het eerst gebeurt dat in januari, volgens festivaldirecteur Peter Craeymeersch ‘”‘een echte filmmaand'”‘. Dat weerspiegelt zich ook in het programma. Zo staan er zeventig avant-premières, meer dan honderd films en een recordaantal Vlaamse films gepland.

Het festival wordt geopend met de film The Chapel en van Dominique Deruddere. Samen met Aller/Retour van Dorothée van den Berghe, Baghdad Messi van Sahim Omar Kalifa en LUKA van Jessica Woodworth, gaan er vier Belgische films in première op het festival, in aanwezigheid van de cast en crew. Andere premières op het festival zijn de Nederlandse thriller Faithfully Yours en de documentaires Argwaan en Marieke – Addicted to Life over paralympiër Marieke Vervoort. Ook pakt FFO uit met nieuw werk van Steven Spielberg en Darren Aronofsky, en enkele Oscarinzendingen.

Master Natali Broods maakte een selectie rond het thema ‘Family Dynamics’. ‘Het gaat telkens om families die het goed hebben, maar waar er toch iets gebeurt dat dat komt verstoren.’ Onder meer Home van Fien Troch en Funny Games van Michael Haneke behoren tot de selectie. Broods is overigens te zien in de near-fiction reeks Arcadia, die de afsluiter van het festival vormt.

Het filmfestival wordt op 4 februari traditioneel afgesloten met het Gala van de Ensors. Presentatoren Kawtar Ehlaloush en Erhan Demirci maken die avond bekend welke fictie, documentaire en animatie worden bekroond met een Ensor.