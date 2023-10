Een Barbaarse koortsdroom met ‘Conann’ op Film Fest Gent

Wie naar de nieuwe film van Bertrand Mandico gaat kijken in de hoop dat de afgehakte ledematen in het rond zullen vliegen, is eraan voor de moeite. Al bevat deze bevreemdende trip zeker meer dan genoeg geweld.

Conan de Barbaar op Film Fest Gent? Heerlijk! Eindelijk wat afwisseling van al die moeilijke films en dat pretentieuze geneuzel, gewoon een goeie, ouderwetse actiefilm.

Je kan het misschien al raden, maar wie akkoord ging met bovenstaande statement, komt bedrogen uit. Het is niet Conan die Gent bestormt, maar Conann. Niet één man, maar zes vrouwen, want in deze film volgen we Conann de Barbaar doorheen zes verschillende fases in haar leven, telkens gespeeld door een andere actrice. De film is geen simpel te volgen avonturenfilm, maar een bevreemdende trip die wat interpretatievermogen van de kijker vraagt. De film begint dan wel op zwaarden en sandalen zoals je van een barbarenfilm mag verwachten, maar doorheen het leven worden we onder andere nog meegenomen naar de Bronx rond de jaren tachtig en Europa onder het fascisme. Oh ja, en hadden we al vermeld dat Conann doorheen de film begeleid wordt door een antropomorfe hond die haar constant bijstaat?

Fans van Arnold Schwarzenegger zullen de film dus teleurgesteld verlaten. Wie gekomen was om de nieuwe film van Bertrand Mandico te kijken, was daarentegen beter voorbereid voor wat zou volgen. In films als The Wild Boys en After Blue sneed deze Franse regisseur eerder al thema’s als queerheid en vrouwelijkheid aan in zijn typerende stijl: met bevreemdende decors, een afwisseling tussen zwartwitbeelden en sprankelende kleuren, en een verhaal dat bol staat van de symbolische elementen.

Wat hij precies met Conann wil zeggen, dat moet u vooral zelf uitmaken. Mandico lijkt alvast heel wat te willen zeggen over de aard van Het Kwade, en de manier waarop we er vaak maar op staan te kijken in plaats van in te grijpen. Als dat allemaal wel heel zwaarmoedig en filosofisch klinkt, wees dan gerust: Mandico verpakt het allemaal in een campy jasje waarin bruut geweld, bestialiteit en kannibalisme allemaal aan bod komen. Het mag dan wel geen cliché avonturenfilm zijn, op goede smaak zal u de Fransman ook niet betrappen. Gelukkig maar.