Die ‘seksfilm met Emma Stone’ en elf andere tips voor Film Fest Gent 2023

Ouwe rotten als Hayao Miyazaki en Michael Mann leveren hun al dan niet laatste films af, graag geziene gasten als Yorgos Lanthimos en Todd Haynes zijn opnieuw van de partij en er duiken enkele nieuwe, opwindende stemmen op. Knack Focus gidst u door het programma van Film Fest Gent 2023.

Poor Things (Yorgos Lanthimos)

‘Seksfilm met Emma Stone krijgt staande ovatie van acht minuten’ kopte Het Nieuwsblad onlangs. Dat was een wel erg oneerbiedige manier om Poor Things te omschrijven. Er wordt al lang uitgekeken naar de nieuwe film van de Griekse absurdist Yorgos Lanthimos waarin hij (na The Favourite) opnieuw Emma Stone voor de camera haalt. Poor Things is de verfilming van een gelijknamige roman, in 1992 geschreven door Alasdair Grey, waarin de jonge vrouw Bella Baxter (Stone) opnieuw tot leven gewekt wordt door de gekke wetenschapper Dr. Godwin Baxter. Haar wederopstanding heeft een zekere wanderlust in Baxter opgewekt, en ze begint de wereld af te reizen met een losbandige advocaat. En ja, ‘seksfilm met Emma Stone’ is nogal kort door de bocht, maar ook niet helemaal verzonnen.

16.10, 19.45 uur, 17.10, 22.45 uur, 18.10, 10.00 uur, 21.10, 20.00 uur, Kinepolis

The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki)

Is The Boy and the Heron nu wel of niet de laatste film van Hayao Miyazaki, het 82-jarige meesterbrein achter animatiefilms als Spirited Away? Eerst zei hij van wel, maar dat beweerde hij ook al over vroeger werk, en nog voor de film vertoond werd, leek hij zich weer te bedenken. Maar uiteindelijk is de vraag of dit nu al dan niet de zwanenzang van de grootmeester is niet zo interessant. Belangrijker is dat ook deze film weer een hartverwarmend sprookje voor jong en oud wordt. Het plot, waarin een jongen een verlaten toren ontdekt die hem naar een wondere wereld transporteert waar hij bevriend wordt met een reiger, lijkt alvast weer vintage Miyazaki. Maar vergis u niet: ook in deze film zorgt het spook van de Tweede Wereldoorlog voor een grimmige ondertoon.

20.10, 19.45 uur en 20.15 uur, 21.10, 10.00 uur, Kinepolis

Past Lives (Celine Song)

Ja, het doet pijn wanneer een mooi liefdesverhaal ten einde komt en alle partijen hun eigen weg uit gaan. Maar weet u wat soms nog pijnlijker is? Een verhaal dat nooit echt begint, waardoor u zich voor eeuwig blijft afvragen wat er in andere omstandigheden had kunnen gebeuren. Daarover gaat Past Lives, de bejubelde debuutfilm van Celine Song. Na Young en Hae Sung zijn twee Koreaanse tieners die wel heel goed overeenkomen. Maar wanneer Na Youngs familie beslist om naar de Verenigde Staten te verhuizen, krijgt het koppel niet de kans om hun prille liefde verder uit te diepen. Twaalf jaar later nemen ze via sociale media opnieuw contact met elkaar op en trekt Hae Sung naar Amerika om zijn lang verloren liefde opnieuw te ontmoeten.

13.10, 19.45 uur, Vooruit, 14.10, 14.30 uur en 16.10, 14.30 uur, Kinepolis

Ferrari (Michael Mann)

Wanneer er auto’s opduiken in de films van Michael Mann (Heat, Thief, Miami Vice), dan zijn het ofwel politiecombi’s, ofwel vluchtwagens. In Ferrari worden die ingeruild voor racewagens. Michael Mann heeft eindelijk zijn droomproject gerealiseerd: een biopic van Enzo Ferrari (Adam Driver), de oprichter van het u welbekende automerk, die in de jaren vijftig in woelige wateren terechtkwam. In 1957 stond Ferrari op de rand van het faillissement, iets waar alleen de mythische autorally Mille Miglia destijds verandering in kon brengen. De rest is geschiedenis, maar we durven te wedden dat u alsnog op het puntje van uw stoel zal zitten.

19.10, 20.00 uur, 20.10, 14.30 uur en 21.10, 19.30 uur, Kinepolis

How To Have Sex (Molly Manning Walker)

Nee, How to Have Sex is geen erotische instructievideo. Toch kan u iets opsteken van de debuutfilm van Molly Manning Walker, die haar strepen al verdiende als cinematograaf. In How to Have Sex vertrekken drie Britse tienermeisjes op wat de beste vakantie van hun leven moet worden, maar die droom valt aan diggelen wanneer een van hen aangerand wordt door een hotelgast. De film, die grensoverschrijdend gedrag en het belang van consent bespreekbaar wil maken, wordt in recensies vaak vergeleken met Spring Breakers. Maak u dus klaar voor flashy beelden met een ongemakkelijke ondertoon.

16.10, 20.00, Vooruit en 17.10, 10.00 uur, 19.10, 22.30 uur, 21.10, 17.15 uur, Kinepolis

Fallen Leaves (Aki Kaurismäki)

Arthousecinema hoeft niet altijd donker of deprimerend te zijn. Hoewel Fallen Leaves van Aki Kaurismäki gaat over twee mensen uit de arbeidersklasse die weten hoe hard het leven soms kan zijn, weigert de film – die onlangs geselecteerd werd als Finse inzending voor de Oscars – een bitter sociaal drama te worden. In plaats daarvan levert Kaurismäki een droogkomische film af die geldt als ode aan de liefde in barre tijden. Op het filmfestival van Cannes wist de regisseur alvast de harten te verwarmen, want Fallen Leaves mocht de juryprijs mee naar huis nemen.

12.10, 20.00 uur, 13.10, 14.30 uur, 15.10, 22.30 uur, Kinepolis

May December (Todd Haynes)

Todd Haynes heeft veel moderne klassiekers op zijn naam staan, maar Carol, over de ontluikende liefde tussen twee vrouwen in de jaren 1950, is wellicht zijn grootste succes. In May December stort hij zich opnieuw op de spanning tussen twee vrouwen, al zit er dit keer een lugubere kant aan. De ambitieuze actrice Elizabeth (Natalie Portman) dringt het leven binnen van Gracie (Julianne Moore), een acteerveteraan wier woelige leven ze in een film zal vertolken. Ze komt terecht in een disfunctionele driehoeksverhouding met Gracie en Joe, Gracies echtgenoot met wie Gracie een relatie begon toen die slechtste dertien was, waarvoor ze destijds in de cel belandde.

11.10, 19.45 uur, 12.10, 14.30 uur, 13.10, 10.00 uur, 14.10, 22.00 uur, Kinepolis

Io Capitano (Matteo Garrone)

Film Fest Gent zou Film Fest Gent niet zijn als er niet weer enkele films geprogrammeerd stonden die de hedendaagse maatschappij tegen het licht houden. Zo is er dit jaar Io capitano, waarin regisseur Matteo Garrone (bekend van de rauwe maffiafilm Gomorrah) het Europese standpunt omtrent de migratiecrisis onder vuur neemt. De film volgt de reis van twee Senegalese neven die de overtocht naar Europa wagen in de hoop daar een muzikale carrière te kunnen opbouwen. Wie het oeuvre van Garrone een beetje kent, kan al raden dat Io capitano geen feelgooddrama wordt, maar een portret van de harde realiteit. Het leverde Garrone alvast de Zilveren Leeuw op tijdens het filmfestival van Venetië, waar hoofdrolspeler Seydou Sarr eveneens in de prijzen viel.

17.10, 20.15 uur, 18.10, 17.15 uur, 19.10, 22.15 uur, Kinepolis

About Dry Grasses (Nuri Bilge Ceylan)

Wie tijdens het Gentse filmfestival op zoek is naar een plek om in alle rust de tijd te vergeten en zich over enkele morele vraagstukken te buigen, kan terecht bij Nuri Bilge Ceylan. Opnieuw levert de Turkse meester van de slow cinema een meer dan drie uur lange film af die vooral bestaat uit langgerekte dialogen en karakterstudies. Voor de een is About Dry Grasses zo boeiend als, welja, gras, voor de ander is het een magistrale vorm van cinema waarin het script alle ruimte krijgt om te ademen en de complexe nuances uit te spitten. En wie het werk van Ceylan vooral waardeert vanwege de prachtige manier waarop het Turkse platteland in beeld wordt gebracht, zal ook deze keer niet teleurgesteld worden.

17.10, 19.00 uur, Kinepolis en 19.10, 14.00 uur, 20.10, 14.30 uur, Studio Skoop

The Holdovers (Alexander Payne)

Als u de actualiteit een beetje volgt, dan weet u al langer: leerkrachten hebben het niet gemakkelijk. Ook in de jaren zeventig durfde een job in het onderwijs al eens tegen te steken, zoals getoond wordt in The Holdovers. Geschiedenisleerkracht Paul heeft pech en moet dienst doen als ‘holdover’, een leraar die tijdens de kerstvakantie op school blijft om op de overwinterende leerlingen te passen. Eén van hen is Angus, een jongeman die last minute van zijn moeder en haar nieuwe vriend te horen krijgt dat hij de feestdagen op school moet doorbrengen. Langzaam maar zeker beginnen de twee elkaar te appreciëren.

17.10, 19.45 uur, 20.10, 17.00 uur, 21.10, 20.15 uur, Kinepolis

Dumb Money (Craig Gillespie)

Toegegeven: doorgaans geven we geen moer om alles wat met aandelen en de beurs te maken heeft. Maar er zijn uitzonderingen. Zo was er twee jaar geleden de affaire rond de winkelketen Gamestop. Als grap begonnen twee mensen op WallStreetBets, een onderdeel van het onlineforum Reddit, artificieel de aandelen van Gamestop op te blazen, wat heel snel uit de hand liep. De bubbel kon op elk moment barsten. De ideale inspiratie voor Craig Gillespie, die met I, Tonya en Pam & Tommy al eerder bewees dat hij waargebeurde verhalen op aanstekelijke wijze naar het kleine of het grote scherm kan vertalen.

13.10, 22.15 uur, Vooruit en 17.10, 20.15 uur, 18.10, 22.30 uur, 20.10, 10.00 uur, Kinepolis

Perfect Days (Wim Wenders)

In 1985 maakte Wim Wenders (regisseur van onder meer Paris, Texas en Wings of Desire) de documentaire Tokyo-Ga, een ode aan de Japanse grootmeester Yasujiro Ozu. Hij ging er op zoek naar het Tokio zoals dat in Ozu’s intieme drama’s afgebeeld werd. Een kleine veertig jaar later keert Wenders terug naar het land van de rijzende zon. Perfect Days mag dan wel veel minder expliciet naar Ozu verwijzen, toch is de invloed van de cineast doorheen de hele film te voelen. Perfect Days is namelijk opnieuw een verstilde, ontroerende karakterstudie, in dit geval van een Japanse schoonmaker die schoonheid vindt in zijn dagelijkse routines. De meest perfecte dagen zijn immers vaak de eenvoudigste.

12.10, 20.00 uur, Vooruit en 15.10, 14.30 uur, 16.10, 10.00 uur, 20.10, 22.30 uur, Kinepolis