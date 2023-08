91 jaar Venice International Film Festival: het oudste filmfestival ter wereld in vijf weetjes

Venice International Film Festival, een van de meest prestigieuze filmfestivals ter wereld, vierde gisteren (6 augustus 2023) zijn 91ste verjaardag. Dat vieren we met enkele wist je datjes.

Op 30 augustus 2023 gaat de 80ste editie van Venice International Film Festival van start. Toch bestaat het festival al 91 jaar. De eerste editie vond plaats op 6 augustus 1932, maar pas vanaf 1934 werd het een jaarlijks evenement. Daarnaast werden enkele edities overgeslagen door de Tweede Wereldoorlog en de politieke en sociale onrust tijdens de jaren ’70.

Weetje #1: De geselecteerde films zijn nog nooit eerder op een filmfestival of andere vorm van cinematografisch evenement vertoond. Ze gaan allemaal in wereldpremière in Venetië.

Het festival werd opgericht onder de auspiciën van Biënnalepresident Graaf Giuseppe Volpi di Misurata, beeldhouwer Antonio Maraini and Luciano De Feo, als onderdeel van de 18de editie van de wereldberoemde Kunstbiënnale van Venetië of La Biennale di Venezia. Wat op zijn beurt een van de oudste internationale kunstexpo’s is (opgericht op 19 april 1893).

Weetje #2: In 2020 sloot Tilda Swinton haar speech ter aanvaarding van de Lifetime Achievement Award af met de woorden ‘Viva Venezia. Cinema cinema cinema. Wakanda Forever. Nothing but love.’ Een eerbetoon aan de toen heel recent overleden acteur Chadwick Boseman.

Sinds 1949 is de Gouden Leeuw of Leone d’Oro is de hoofdrijs – de Palme d’Or van Venetië. De award is gebaseerd op het bekende standbeeld van de gevleugelde leeuw die al sinds de 12e eeuw op het San Marcoplein vertoeft in het hartje van Venetië. De leeuw representeert de evangelist Sint Marcus of San Marco, de beschermheilige van Venetië. Nog nooit ging een Belgische film met de Gouden Leeuw naar huis.

Weetje #3: Van 1934 tot en met 1942 deelde het festival de Coppa Mussolini for the Best Italian Film en de Award for the Best Foreign Film uit. Zowel in 1940, -41 en -42 won een Duitse film de Award voor de beste buitenlandse film. Ondertussen reikt het festival jaarlijks meer dan twintig prijzen uit.

Het festival heeft een lange traditie van prestige en glamour en wordt gekenmerkt door zijn programma met een hoge artistieke waarde. Bovendien vindt Roberto Cicutto, huidig president van de biënnale, het belangrijk dat ‘het festival een industrieplatform is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en toekomstige co-producties kunnen bespreken’. Zo vertelde hij vorig jaar in een interview met Alain Elkann.

Weetje #4: In 2018 won de Mexicaanse film Roma van Alfonso Cuarón de Gouden Leeuw. Hiermee won voor de eerste keer een door Netflix geproduceerde film een van de belangrijkste filmprijzen.

Cicutto is zelf een Italiaanse filmproducer. Toch heeft hij niets met de organisatie of programmatie van het filmfestival te maken. Daarvoor is directeur Alberto Barbera verantwoordelijk. Barbera is voor de vierde keer directeur, maar is al tien jaar bezig met het herdefiniëren van het profiel van het festival. ‘Ik wou het sterker, prominenter maken dan vroeger. Daarom hebben we veel geïnvesteerd. Alle zalen zijn gerenoveerd. Verder reisde ik de wereld rond om producers te overtuigen dat we het Venice Film Festival wilden transformeren tot een gigantisch platform om zo de beste film van het jaar internationaal te lanceren,’ vertelde Barbera twee jaar geleden in een interview met Mastercard, toen de voornaamste sponsor van het festival.

Weetje #5: Sinds 2007 wordt een Queer Lion Award uitgereikt aan de beste film met een lgbtq+ thema. In 2009 won mode-ontwerper en filmregisseur Tom Ford de award voor zijn film A single Man.

‘Cinema is de sterkste expressievorm van kunst’, vertelde Barbera. ‘Het laat ons reizen over de hele wereld. Plekken die we nooit zelf zullen of kunnen bezoeken. Het laat ons reizen doorheen tijd. Naar het verleden om onze geschiedenis, onze roots te herontdekken, maar ook naar de toekomst. Daarnaast is cinema een middel om kennis te verspreiden en vergaren,’ gaat Barbera verder. ‘Ik schaam me er niet om dat ik meer tijd in de bioscoop heb doorgebracht dan op de universiteit. Het meeste van wat ik weet, heb ik geleerd van cinema.’