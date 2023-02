Een handleiding om géén Ensor te winnen

Met tweeëntwintig verschillende categorieën is het bijna een prestatie om géén nominatie voor de Ensors, de Vlaamse Oscars, te krijgen. Vier tips om daar toch in te slagen.

1 Wees een vrouwelijke filmmaker

Dat werd al pijnlijk duidelijk toen de longlist openbaar gemaakt werd: geen enkele vrouwelijke filmmaker maakt dit jaar kans op de Ensor voor beste regie. Daar kan de organisatie zelf overigens weinig aan doen, aangezien er het voorbije jaar ook geen Vlaamse langspeler van een vrouwelijke regisseur verscheen. Gelukkig is er in de televisiecategorie wat meer hoop, met Flo Van Deuren en Kato De Boeck van Roomies (foto) en Ibbe Daniëls, Kaat Beels en Nathalie Basteyns van Lost Luggage als kanshebbers.

© National

2 Cast een groep influencers

Zowel Rewind, waarin YouTube-koppel Céline en Michiel terug naar de nineties gekatapulteerd worden, als Fomo, een horrorfilm over tien Vlaamse influencers die voor een nieuw realityprogramma samenkomen in een Ardense chalet en daar één voor één worden afgeslacht door een smileymoordenaar, worden straal genegeerd. Bij de Ensors hebben ze het blijkbaar niet zo voor influencers.

© National

3 Maak een spin-off van een matige televisiereeks

Van een nieuwe F.C. De Kampioenen-film zijn we gespaard gebleven, maar met De zonen van Van As: de cross en De buurtpolitie: de perfecte overval was er desondanks voldoende matige cinema gebaseerd op matige televisie te zien. Of in het geval van Fomo, dat eindigde met de mededeling ‘Bekijk het vervolg in oktober op Streamz’ en dus een uit de hand gelopen reclamespot bleek te zijn: matige cinema gebaseerd op matige televisie die nog niet eens bestaat. (Ja, wij voelen ons nog steeds bekocht.)

© National

4 Fiks een cameo van Loredana

De zangeres maakte haar opwachting in Rewind én in De buurtpolitie: de perfecte overval, respectievelijk als Loredana die Céline en Michiel uitdaagt tot een challenge en Loredana die toevallig geld wil afhalen in de bank die het korps per ongeluk aan het overvallen is. Twee van de weinige films uit 2022 zonder nominatie. Niet dat Loredana iets te verwijten valt. Integendeel: mocht er een categorie voor beste BV-cameo bestaan, zouden wij haar de overwinning gunnen.