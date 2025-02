Drew Starkey is de Timothée Chalamet van ‘Queer’

Mag diep in de ogen kijken van Daniel Craig: Drew Starkey, de 31-jarige Amerikaan die al enige bekendheid verwierf dankzij Netflix-hit Outer Banks. Queer is zijn eerste grote filmrol.

Josh O’Connor en Mike Faist (Challengers), Taylor Russell (Bones and All) en uiteraard Timothée Chalamet (Call Me by Your Name). Luca Guadagnino heeft een neus voor talentvolle jonge acteurs die hij vervolgens kan katapulteren naar het sterrendom. In het geval van Queer is dat Drew Starkey, die als de knappe en mysterieuze Eugene ‘Gene’ Allerton het object van Daniel Craigs verlangen mag spelen.



Gene is de eerste grote filmrol van Starkey, die voordien vooral voor tieners het object van verlangen was door zijn rol in Outer Banks. Die reeks, die in november haar vierde seizoen heeft afgerond, volgt een groepje vrienden (de ‘Pogues’) op de Outer Banks, een eilandengroep voor de kust van North Carolina, terwijl ze op zoek gaan naar verloren gewaande schatten, in de clinch liggen met de meer geprivilegieerde jongeren van het eiland (de ‘Kooks’) en soms ook met elkaar. De reeks bleek eerder al een opstapje voor Madelyn Cline – die in 2022 tegenover diezelfde Daniel Craig speelde in Glass Onion: A Knives Out Mystery. Starkey speelt in Outer Banks Clines fictieve broer Rafe, een gewelddadige en cocaïnesnuivende rijke stinkerd die al eens een agent vermoordt en in het nieuwste seizoen een redemption doormaakt – of toch een beetje.

Om maar te zeggen: de rol staat mijlenver af van Gene, de zwijgzame ex-marinier met wie Craigs personage Lee lonkende blikken uitwisselt, door hotelkamers rolt en ayahuasca drinkt in de Latijns-Amerikaanse jungle.

Starkey belandde op de radar van Guadagnino dankzij een auditiefilmpje voor een ander project. Toen de Italiaanse regisseur de tape aan Craig liet zien, was de voormalige 007 meteen overtuigd: ‘Dat is hem’, zei hij. En het werd hem. Starkey verloor dertien kilo, kreeg een bril en een bovengemiddelde hoeveelheid haargel om gestalte te geven aan de jongeman die Lee gek maakt van verlangen. En niet alleen Lee. De acteur werd zopas gecast in een horrorfilm van A24 (het productiehuis achter Midsommar) en prijkt in de nieuwe campagne van Loewe. Iedereen wil een stukje van Drew Starkey.