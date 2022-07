Dissidente filmmaker Jafar Panahi opgepakt in Iran

In Iran is de dissidente filmmaker Jafar Panahi, die in 2015 de Gouden Beer voor beste film kreeg op het filmfestival van Berlijn voor Taxi, opgepakt. Dat meldt het Iraanse persagentschap Mehr.

De 62-jarige Panahi is een van de meest bekroonde cineasten van Iran. Als dissidente kunstenaar werd hij in 2010 nog veroordeeld tot zes jaar cel en kreeg hij ook een verbod van twintig jaar opgelegd op het maken van films vanwege zijn kritische instelling tegenover de overheid. Hij bleef echter in Iran wonen en werken.

‘Jafar Panahi werd vandaag gearresteerd bij aankomst bij het parket in Teheran om de zaak te volgen van een andere regisseur, Mohammad Rasoulof’, die sinds vrijdag wordt vastgehouden, aldus Mehr.

Rasoulof en zijn collega Mostafa Aleahmad werden eerder door de autoriteiten opgepakt wegens “het verstoren van de openbare orde”. Ze worden ervan beschuldigd protesten te hebben aangemoedigd na het instorten van een gebouw in mei. Bij het drama in het zuidwesten van het land vielen toen 43 doden.

‘Er is nog geen informatie over de reden van Panahi’s arrestatie, zijn band met de zaak Rasoulof of met anderen die vorige week zijn gearresteerd,’ besloot Mehr.