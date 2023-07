De stuntman van Tom Cruise is een Belg

‘De Belg’, zo wordt precision driver Pierre-Yves Rosoux bij gebrek aan andere landgenoten genoemd. Sinds Mission: Impossible 6 bestuurt hij de auto’s die Tom Cruise rakelings voorbij scheert om de wereld te redden.

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One moet Tom Cruise als Ethan Hunt een ‘angstaanjagend nieuw wapen’ opsporen dat ‘de hele mensheid’ bedreigt ‘voor het in verkeerde handen valt’. Geeuw.

Toch is aflevering zeven in de populaire actiefranchise goed gewapend om Barbie en Oppenheimer te vloeren en de blockbusterkampioen van de zomer te worden. Net als in de zes vorige Mission: Impossible-films volgt de ene adembenemende actiescène de andere op en voert Cruise de stunts zichtbaar zelf uit.

De filmster die volgens Steven Spielberg ‘Hollywood’s ass’ heeft gered met Top Gun: Maverick (2022) sjeesde in Mission: Impossible 6 nog op een motor door het Parijse verkeer, in het vervolg schuurt hij door Romes nauwste steegjes in een knalgele Fiat 500. Met slechts één hand op het stuur, om het niet te gemakkelijk te maken. In beide gevallen komt hij er heelhuids uit omdat alle andere voertuigen bestuurd worden door zogenaamde precision drivers. Onder hen de Belg Pierre-Yves Rosoux.

Dit is geen stuntwerk meer, het is een combinatie van extreme sports.

Als deze professionele autopiloot uit Luik niet koerst of rijopleiding geeft aan bedrijven en politiediensten, demonstreert hij zijn rijkunsten op de sets van films als Red 2, Transporter 3 of Rush Hour 3. ‘Ik voel me telkens weer een twaalfjarige jongen in een speelgoedwinkel’, zegt Rosoux.

Racen in Rome

In Mission: Impossible 6 bestuurde hij een politiewagen die Tom Cruise achtervolgde of reed hij een voorligger aan die voor Cruise op de rem duwde. ‘Het lijkt makkelijker dan het is. Die kleine dingen zijn soms dagen werk. We hebben het geluk dat Tom zijn stunts zelf doet en wéét hoe link het is. We worden aangemoedigd om tot het uiterste te gaan, maar alles is overdacht. Je moet extreem gedisciplineerd en precies zijn, maar dat ligt me wel.’

Dat vond ook Cruise’ vaste stuntcoördinator Wade Eastwood, want die huurde ‘de Belg’ ook in voor de spectaculaire autoachtervolging in Rome in Mission: Impossible 7. ‘Het lastigst waren de lange draaidagen. We werden om 4u30 ‘s ochtends opgepikt en waren zelden voor 19u terug in het hotel. Tom Cruise is geen diva maar een onwaarschijnlijk werkpaard dat zichzelf amper lunchtijd gunt. Je bent niet verplicht om het tempo van de baas te volgen, maar je doet het wel.’

Langer dan vier minuten kon het verkeer in Rome niet stilgelegd worden voor de filmopnames. De valse verkeerscirculatie waar Cruise zich dan door slingert, was afgestemd op Rosouxs ritme en rijstijl. ‘Ik ken nog acteurs die er zoals Cruise op staan om zelf hun autostunts te doen. Meestal maken ze zich belachelijk. Bij Tom ziet het er niet ridicuul uit. Integendeel. Hij haalt als piloot een hoog niveau, kent géén schrik en houdt zich niet in. Aan jou om op exact het juiste moment op exact de juiste plaats te zijn. ’s Avonds voel je hoe uitputtend dat is.’

Risico’s zijn er altijd. ‘We worden gepusht om tot het uiterste te gaan zonder de auto’s kapot te rijden. En zonder muren te beschadigen, want in Rome kan dat een héél dure grap zijn. (lacht) Maar het kan altijd misgaan: een technisch mankement, een band die klapt, een rem die niet optimaal functioneert …’

Hellesprong

Verbluffende stunts zijn het paradepaardje van een Mission: Impossible-film. In de derde film springt Cruise in Shanghai van de ene wolkenkrabber naar de andere. In de vierde verkent hij de 829 meter hoge Burj Khalifa-wolkenkrabber langs de buitenkant en wordt hij er net niet afgeblazen door rukwinden. In de vijfde klampt hij zich vast aan een opstijgende Airbus. In de zesde voert hij als eerste acteur ooit een HALO jump uit: een sprong op hoge hoogte waarbij de parachute pas op het laatste moment open gaat.

© National

Het klapstuk van Mission: Impossible 7, door de promo-afdeling omgedoopt tot ‘the biggest stunt in cinema history’, is een stunt in het Noorse Hellesylt. Cruise reed er tot zes keer toe met een motor via een gebouwde schans het ravijn in, liet de motor tijdens de vlucht los om vervolgens te skydiven. Aan de stunt gingen een jaar voorbereiding, meer dan 500 skydives en 13.000 motorcrossjumps vooraf. De making-of ging viraal.

‘Eerlijk? Ik wist al niet wat zeggen toen Tom zich vastklampte aan een vliegend vliegtuig of loopings deed met een helikopter’, zegt Rosoux. Voor wat hij hier doet, heb ik geen woorden. Mijn verbeelding schiet tekort. Dit is geen stuntwerk meer, het is een combinatie van verschillende extreme sports. Ik plaats Tom Cruise op gelijke hoogte met extreme-sportslegenden als Travis Pastrana. De vraag is: kán het nog extremer? Welke stunts kun je verzinnen om in Mission: Impossible 8 nog een stapje verder gaan? Maar goed, je vindt altijd wel iets. Tom heeft vergevorderde plannen om als eerste burger een ruimtewandeling te maken.’