De actiefilm ‘Sisu’: ‘John Wick’, maar dan in Finland en met nazi’s

Sisu is de zoveelste actiefilm waarin een zwijgzame protagonist met een gewelddadig verleden in z’n eentje een legioen vijanden uitmoordt. Het is ook de zoveelste film waarin die vijanden nazi’s zijn. Origineel? Niet echt. Entertainend? O ja! Vier dingen die u op voorhand moet weten.

John Wick is een genre geworden

Op het eerste gezicht heeft Sisu, een historische actiefilm over een Finse oorlogsveteraan die een hoop nazi’s een kopje kleiner maakt, weinig te maken met John Wick, maar de film volgt exact hetzelfde sjabloon. Een stel bullebakken valt het zwijgzame hoofdpersonage lastig, zonder te beseffen dat die een gewelddadig verleden heeft en in feite een hyperefficiënte moordmachine is. Vervolgens gaat dat hoofdpersonage moederziel alleen een heel leger vijanden te lijf, waarbij hij zelf wonder boven wonder nooit een fatale kogel vangt. In Sisu blijkt dat personage zelfs een speciale band met een hond te hebben, wat ook weer aan de eerste John Wick doet denken. Daarin begint het bloedbad omdat een stel lompe inbrekers de viervoeter van Keanu Reeves omlegt.

Het hoofdpersonage is gebaseerd op Simo Häyhä, een Finse sniper met als bijnaam ‘de Witte Dood’. Het verhaal is even historisch als Cocaine Bear.

Daarmee sluit Sisu aan bij een trend die al langer gaande is in de wereld van de actiefilms: John Wick is een genre geworden. Denk ook aan Nobody met Bob ‘Saul Goodman’ Odenkirk of recenter Violent Night, waarin de John Wick van dienst de enige echte Kerstman was. Jalmari Helander, de regisseur van Sisu, beweert zelf dat zijn film vooral geïnspireerd is door Sylvester Stallone en Rambo, maar het is onmogelijk om níét aan Keanu Reeves te denken. Al is Sisu qua stilering wel wat rauwer, en is de actie wat ons betreft ook een pak grappiger in haar overdrevenheid.

Sisu is waargebeurd (een beetje)

Of de film nu vooral door Rambo of eerder door John Wick beïnvloed is, is voer voor discussie. Waar geen twijfel over bestaat, is dat Sisu ook een historische inspiratiebron heeft. Het hoofdpersonage Aatami Korpi is gebaseerd op Simo Häyhä, een Finse sniper die als bijnaam ‘de Witte Dood’ toebedeeld kreeg. Volgens de legende zou Häyhä in de Winteroorlog, het conflict tussen Finland en de Sovjet-Unie dat plaatsvond van 1939 tot 1940, maar liefst vijfhonderd vijandelijke soldaten omgelegd hebben. Om maar te zeggen dat de nazi’s in Sisu echt wel de verkeerde persoon uitkiezen om ruzie mee te maken. Na het eerste halfuur van de film, waarin we Aatami onder meer nazi’s zagen bekogelen met landmijnen, durven we te betwijfelen of de gebeurtenissen in Sisu de echte Simo Häyhä ook zijn overkomen. Een verhaal dus dat even hard op historische feiten is gebaseerd als Cocaine Bear. Maar goed, op die manier mag Sisu zichzelf toch een historische actiefilm noemen.

‘Sisu’ is een van de weinige Finse woorden die je in de film zult horen

In de eerste seconden wordt uitgelegd waarom de film eigenlijk zo heet. ‘Sisu’ zou een moeilijk te vertalen Finse term zijn die verwijst naar een soort volhardendheid in noodsituaties, een overlevingsinstinct dat mensen tot onmogelijke dingen in staat stelt. Als je ziet hoe veel kogels Aatami weet te ontwijken en hoeveel levensgevaarlijke situaties hij wonder boven wonder overleeft, dan is dat misschien nog de meest logische verklaring om alle gekheid geloofwaardig te houden.

Ondanks dat de film van Finse makelij is en zich afspeelt in Finland, zul je voor de rest verrassend weinig Fins horen. Het hoofdpersonage pleegt sowieso meer moorden dan dat hij woorden uitspreekt, dus op hem moet je alvast niet rekenen voor je Scandinavische taallessen. En dat zijn nationaal-socialistische vijanden geen woord Fins kennen, is op zich ook best realistisch. Alleen spreken ze ook geen Duits, maar Engels met een steenkoolduitse tongval. Normaal zouden we ons daar keihard aan ergeren, maar in het geval van Sisu voegt dat net toe aan de campy kwaliteiten van het geheel. Want laten we eerlijk zijn: nazi’s zijn al decennialang dé ultieme vijand in lompe maar hoogst entertainende actiefilms. Mocht het nog niet duidelijk zijn: ook dit is een film waarbij je je hersenen best uitschakelt en vooral moet genieten van hoe belachelijk het allemaal is.

Hideo Kojima wil van Sisu misschien in een game veranderen

Oké, dit laatste punt moet u misschien met een korreltje zout nemen, maar toch. Hideo Kojima, de legendarische designer achter de cultgames Metal Gear en Death Stranding, sprak op Twitter al zijn lof uit over de film. ‘Dit is geen oorlogsfilm meer. Dit is een GESTOORD gevecht tussen allemaal belachelijk coole mannen’, zei de immer welbespraakte Japanner. Op het einde van zijn bericht gaf hij nog mee dat hij Sisu heel graag in een game zou omzetten. Ondertussen zijn er al oneindig veel videospelletjes uitgebracht waarin je nazi’s overhoop moet schieten, maar zoals Sisu bewijst dat ze als filmantagonisten nooit saai worden, zou Kojima er mogelijk ook opnieuw een opwindend spel van kunnen maken. Wordt misschien vervolgd.