‘Close’ van Lukas Dhont is Belgische inzending voor de Oscars

Ons land heeft de film Close van Lukas Dhont geselecteerd als inzending voor de Oscar voor Internationale film. Dat maakte de Belgische jury zopas bekend. Het is de eerste keer sinds 2019 dat de Belgische inzending uit Vlaanderen komt. Ook toen ging het om een film van Dhont, het internationaal bekroonde Girl.

Close gaat over Leo en Remi, 13, vrienden sinds altijd. Tot een ondenkbare gebeurtenis hen uit elkaar drijft. Vol onbegrip zoekt Leo toenadering tot Sophie, Remi’s moeder. Close is een film over vriendschap en verantwoordelijkheid.

De film ging in wereldpremière op het filmfestival van Cannes, net zoals het debuut van Lukas Dhont, de internationaal geprezen film Girl. In Cannes ging Close aan de haal met de Grand Prix van de jury.

Dhont reageert vereerd op de inzending. ‘Ongelofelijk vereerd om uit de vele sterke Belgische films dit jaar geselecteerd te worden als de officiële inzending voor de Oscars’, zegt hij. ‘Als kind droomde ik ervan ooit een Oscar te winnen, die droom lijkt nu iets dichterbij te komen. Ik hoop dat de film het publiek gaat raken en zo België trots kan maken.’

Op 11 oktober opent Close het Film Fest Gent openen, vanaf 2 november is hij in de Belgische zalen te zien. Sinds de wereldpremière in Cannes werden de distributierechten al aan meer dan 100 territoria wereldwijd verkocht.

De ingezonden Oscarfilms worden de komende maanden bekeken door de leden van het Foreign Language Committee van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Op basis van hun beoordelingen wordt in het najaar een shortlist van negen films samengesteld. Daarvan worden maximaal vijf speelfilms genomineerd voor een Oscar. De officiële nominaties worden bekendgemaakt op 24 januari 2023. De Oscars worden uitgereikt op 12 maart 2023 in het Dolby Theatre in Hollywood.