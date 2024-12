Cinema Charli: vijf films waarin de Brat volgend jaar te zien is

Charli XCX ruilt de studio in voor het witte doek. Op de releasedata is het nog wachten. Maar hier al een overzicht van de films waarin ze straks opduikt.

Erupcja

Deze film over twee vrouwen met een explosieve relatie moest eigenlijk nog even geheim blijven. Maar midden in de brat summer in de nachtclubs van Warschau filmen met de brat in kwestie bleek minder subtiel dan gehoopt. Zodra het nieuws de ronde deed, lekten filmmaker Pete Ohs en Jeremy O. Harris (overigens ook te zien in Sacrifice) meer details, zoals dat Charli XCX een ‘uitstekende actrice’ is, een vrouw genaamd Bethany speelt en expliciet een rol vroeg die zo ver mogelijk van haarzelf ligt.

Faces of Death

Veruit de opvallendste titel uit dit lijstje: de remake van Faces of Death, een exploitatieve shockumentary en cultfilm uit 1978 waarin een lijkschouwer een reeks echte en vervalste beelden toont van dode en stervende mensen. (De orgie met mensenbloed was fake. De vliegtuigcrash echt.) In de hedendaagse update onderzoekt regisseur Daniel Goldhaber hoe ‘de cyclus van geweld zich online herhaalt’. Charli XCX mag moorden in het gezelschap van Stranger Things-ster Dacre Montgomery en Euphoria-actrice Barbie Ferreira.

100 Nights of Hero

In 2016 verscheen de graphic novel The One Hundred Nights of Hero, Isabel Greenbergs feministische en queer hervertelling van de verhalen van Duizend-en-een-nacht, maar dan verpakt als een bizar sprookje over de uitwassen van het patriarchaat. In Julia Jackmans verfilming spelen Emma Corrin en Maika Monroe twee verliefde vrouwen, de opkomende romcomheld Nicholas Galitzine een slechterik en Charli XCX het nevenpersonage Rosa. Als de film zelfs maar een beetje op het ietwat duistere origineel lijkt, staat ons iets moois te wachten.

Sacrifice

Mag zich voortaan ook brat noemen: de Franse ridder en patroonheilige Jeanne d’Arc. Sacrifice wordt een bizarre komedie waarin Anya Taylor-Joy Jeanne d’Arc speelt en vervolgens drie mensen dwingt om op pelgrimstocht te gaan door een woud. (Wij gokken dat Charli XCX achter een bosje schuilt.) De film valt ook op door zijn indrukkende én vreemde combinatie van sterren, onder wie Chris Evans (dé Captain America), Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, John Malkovich, Vincent Cassel, Ambika Mod en cultrapper Yung Lean.

I Want Your Sex

Een titel die net zo goed een Charli-nummer had kunnen zijn. I Want Your Sex wordt beschreven als een inkijk in de wereld van ‘seks, obsessie, macht, bedrog en moord’ en is van de hand van queer filmmaker Gregg Araki die in 2010 als eerste de Queer Palm van Cannes mee naar huis mocht nemen. Naast Olivia Wilde en Charli XCX is ook Cooper Hoffman van de partij – u kent hem van Licorice Pizza en als zoon van Philip Seymour.