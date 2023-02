Bloed aan het kinderboek: vijf horrorfilms gebaseerd op kinderverhalen

Winnie the Pooh: Blood and Honey (2023)

Sinds kort behoort Winnie the Pooh (de originele figuur, niet de Disneyvariant) tot het publieke domein, wat betekent dat de figuur auteursrechtenvrij is geworden. Dat inspireerde regisseur Rhys Frake-Waterfield tot de enige logische beslissing: een horrorfilm maken waarin Winnie en Knorretje twee losgeslagen moordenaars zijn die een spoor van bloed achterlaten. Frake-Waterfield liet trouwens ook al optekenen dat hij hetzelfde van plan is met Bambi en Peter Pan.

Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013) © National

Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe het sprookje van Hans en Grietje loopt nadat het duo uit het peperkoekenhuis is ontsnapt? In deze versie van Tommy Wirkola (die recent in Violent Night ook de Kerstman een groep overvallers overhoop liet schieten) groeien broer en zus op tot notoire heksenjagers die met shotguns alle andere heksen ter wereld uitmoorden.

The Lure (2015) © National

The Lure (2015)

De vreemdste film in deze lijst is een Poolse horrormusical, losjes gebaseerd op De kleine zeemeermin. In The Lure ruilen twee zingende zeemeerminnen de zee in voor het land en worden ze de nieuwste attractie van een lokale nachtclub. Een van de twee kiest ervoor om haar staart op te geven omdat ze verliefd wordt op een man, waarna ze haar stem verliest. Daarop wordt de andere hondsdol en werkt ze haar teleurstelling en jaloezie uit op een hoop onschuldige slachtoffers.

Meet the Feebles (1989) © National

Meet the Feebles (1989)

Iedereen kent Peter Jackson als regisseur van de Lord of the Rings-trilogie, maar wist u dat hij daarvoor, laten we zeggen minder prestigieuze films maakte? Zo maakte hij niet alleen Braindead, de beste zombiekomedie ooit, maar ook Meet the Feebles, dat nog het meest doet denken aan The Muppets geregisseerd door John Waters. Passeren onder andere de revue: een heroïneverslaafde kikker, een rat die een pornofilm wil maken, een seksverslaafd konijn en een vos die een musical over sodomie ineen bokst.

Sint (2010) © National

Sint (2010)

2010 was het jaar waarin heel wat Belgische en Nederlandse kindjes een trauma opliepen. Veel nietsvermoedende ouders namen hun kroost namelijk mee naar de film Sint, die gezien de titel en de release in het najaar de zoveelste Sinterklaasfilm leek te zijn. Wat ze niet wisten, was dat ze een kaartje hadden gekocht voor de nieuwe film van Dick Maas (Amsterdamned, De lift), waarin een demonische Sint met zijn leger Zombiepieten voor een wel erg bloederige pakjesnacht zorgt.