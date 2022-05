Belgische ‘Dalva’ beste film volgens internationale filmkritiek in Cannes

Het Belgische incestdrama ‘Dalva’ is door de Fipresci, de vereniging van de internationale filmkritiek, verkozen tot beste film van twee belangrijke nevensecties in Cannes, La Quinzaine des Realisateurs en La Semaine de la Critique. ‘Dalva’ is het langspeelfilmdebuut van de Belgische cineaste Emmanuelle Nicot.

De jury prees de film “om zijn delicate en subtiele regie waarmee een meisje wordt gevolgd dat opnieuw een gewoon leven wil na jarenlang door haar vader te zijn misbruikt”. Emmanuelle Nicot was zelf niet meer in Cannes, maar liet via haar Franse distributeur weten dat “ze zich helemaal niet aan de prijs had verwacht en ze sprak de hoop uit dat de film het debat zou openen voor het onderwerp dat nog altijd taboe is”.

Eerder al kreeg de jonge actrice Zelda Samson de prijs van beste actrice in de sectie Semaine de la Critique voor haar rol in ‘Dalva’. (Belga)