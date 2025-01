Belgische coproductie ‘Emilia Pérez’ bekroond met vier Golden Globes

Emilia Pérez is zondagavond bekroond met vier Golden Globes. De film ging zowel met de Golden Globe voor beste musical of komedie als de Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film aan de haal. De Spaanstalige musical van de Franse regisseur Jacques Audiard over een Mexicaanse trans kartelbaas is een Belgische coproductie: het productiehuis Les Films du Fleuve van Jean-Pierre en Luc Dardenne en ook de Brusselse choreograaf Damien Jalet werkten eraan mee.

In de categorie beste musical of komedie haalde de film het van A Real Pain, Anora, Challengers, The Substance en Wicked. In de categorie beste niet-Engelstalige film – de eerste award van de avond – nam de film het op tegen All We Imagine as Light, I’m Still Here, The Girl With The Needle, The Seed of The Sacred Fig en Vermiglio. Audiard nam het beeldje in Beverly Hills in ontvangst. Hij zei dat hij hoopte dat Emilia Pérez ‘een baken van licht’ en ‘een grote zus’ kon zijn ‘in deze moeilijke tijden’.



‘Emilia Pérez’ haalde ook de Golden Globe voor beste originele nummer voor een film (El Mal van Clement Ducol en Camille) en voor beste vrouwelijke bijrol (Zoe Saldana) binnen. Saldana bedankte de Golden Globes voor ‘het eren van de vrouwen van Emilia Pérez‘. Naast Saldana waren ook actrice en zangeres Selena Gomez (beste vrouwelijke bijrol in een film) en trans actrice Karla Sofía Gascón (beste actrice in een musical of komedie) genomineerd, maar zij wonnen niet. Eerder won de vrouwelijke cast op het Filmfestival van Cannes wel samen de prijs voor de beste vrouwelijke vertolking. Daar werd de film ook bekroond met de prijs van de jury.

De film was in totaal genomineerd voor tien Golden Globes. Verder won ook de film The Brutalist drie Golden Globes (beste drama, beste regisseur en beste acteur) en werden Demi Moore en Sebastian Stan bekroond als beste actrice en acteur in musical of komedie voor respectievelijk The Substance en A Different Man.