Belgische acteur Roger Van Hool overleden op 82-jarige leeftijd

De Belgische acteur Roger Van Hool is op 82-jarige leeftijd overleden in Parijs. Dat heeft de Franstalige openbare omroep RTBF maandag gemeld.

Van Hool werd op 27 september 1940 geboren als zoon van een Vlaamse moeder en een Franstalige vader. De smaak van acteren kreeg hij te pakken bij het Antwerpse Kamertoneel. Vanaf de jaren zestig verscheen hij in verschillende films van André Delvaux, maar hij had ook rollen in het werk van François Truffaut, Roger Vadim, Alain Cavalier en Edouard Molinaro. Voor die laatste verscheen hij in de film Oscar tegenover de bekende Franse acteur Louis de Funès. Zijn laatste rol speelde Van Hool in 2020, in de Franse film Adorables.