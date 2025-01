Bekendmaking van Oscarnominaties opnieuw uitgesteld

De bekendmaking van de Oscarnominaties wordt opnieuw uitgesteld wegens de bosbranden die Los Angeles treffen. Dat meldt de krant Los Angeles Times op zijn nieuwssite. Het is nu de bedoeling om de nominaties op 23 januari aan te kondigen.

De nominaties voor de prestigieuze filmprijzen zouden aanvankelijk op 17 januari worden bekendgemaakt. Maar wegens de bosbranden had de Academy of Motion Picture Arts and Sciences vorige week al beslist om dit met twee dagen uit te stellen. Volgens LA Times is de datum intussen opnieuw verschoven, naar donderdag 23 januari.

De leden van de Academy krijgen daardoor ook meer tijd om te stemmen: tot 17 januari. Met de 97e Academy Awards of Oscars bekroont de Academy op zondag 2 maart films die verschenen zijn in 2024. De awardshow vindt plaats in het Dolby Theatre in Hollywood, in de stad Los Angeles.