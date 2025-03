‘Anora’ grote winnaar met vijf beeldjes, onder meer voor beste film

‘Anora’ is zondagavond in het Dolby Theatre in Los Angeles de grote winnaar geworden van de 97ste Oscaruitreiking. De tragikomedie wist vijf van haar zes nominaties te verzilveren en is onder meer bekroond in de categorie beste film.

Anora’ gaat over een jonge stripper uit Brooklyn die trouwt met de zoon van een Russische oligarch. De voorbije maanden wist de film al tal van belangrijke prijzen te veroveren en nu komen daar dus nog vijf Oscars bovenop. Opvallend is dat vier van de vijf Oscars in de belangrijkste categorieën worden binnengehaald.

Naast beste film gaat het ook om beste actrice (Mikey Madison), beste regie (Sean Baker) en beste originele scenario. Bovendien werd ook de Oscar voor beste montage gewonnen. Hoofdrolspeelster Mikey Madison zette in haar dankwoord het thema van de film nog extra in de kijker. ‘Ik wil eer en erkenning uitspreken voor de gemeenschap van sekswerkers. Ik zal hen blijven steunen en zal een bondgenoot zijn’, zo sprak ze.

Een andere winnaar bij de Oscarceremonie is ‘The Brutalist’ van regisseur Brady Corbet. Die film vertelt het verhaal de Joods-Hongaarse architect László Tóth, die na de Holocaust met zijn vrouw naar de Verenigde Staten emigreert. Adrien Brody weet als hoofdrolspeler voor de tweede keer in zijn loopbaan de Oscar voor beste acteur binnen te halen.

Daarnaast haalde de film het ook in de categorieën beste originele muziek en beste cinematografie.

Nog drie andere films mogen met twee Oscarbeeldjes naar huis. Het gaat om ‘Dune: Part Two’ (beste geluid en beste visuele effecten), ‘Wicked’ (beste kostuumontwerp en beste production design) en ‘Emilia Pérez’ (beste vrouwelijke bijrol en beste muzieknummer).

Die laatste film – een Belgische coproductie – blijft daarmee wel onder de verwachtingen. ‘Emilia Pérez’ had dertien Oscarnominaties behaald, een record voor een niet-Engelstalige film. Maar de film had een deel van zijn glans verloren nadat enkele racistische en discriminerende tweets van hoofdrolspeelster Karla Sofía Gascón aan de oppervlakte waren gekomen.

Ook de film ‘Conclave’ doet het minder goed dan voorspeld. Voor de start van de Oscarceremonie werd de film, over de machtsstrijd bij de verkiezing van een nieuwe paus, nog als de grootste concurrent van ‘Anora’ gezien. Uiteindelijk mogen de makers van ‘Conclave’ enkel de Oscar voor beste aangepaste scenario mee naar huis nemen.

Voor ‘A Complete Unknown’ verliep de Oscaravond erg anoniem. De biopic over Bob Dylan kon geen enkele van de acht nominaties verzilveren. Tot slot hebben ook de Belgische kanshebbers naast een Oscar gegrepen.

De documentaire ‘Soundtrack to a coup d’état’ van de Belgische regisseur Johan Grimonprez en de korte animatiefilm ‘Beautiful Men’ van Vlaming Nicolas Keppens hebben het allebei niet gehaald.

Zo blijft ‘Een Griekse tragedie’ van Nicole Van Goethem, winnaar in de categorie korte animatiefilm in 1987, voorlopig de enige Belgische laureaat in de geschiedenis.

Wel zijn zondagavond in totaal drie Belgische coproducties in de prijzen gevallen.

Naast de twee beeldjes voor ‘Emilia Pérez’ wist ook de Lets-Belgische animatiefilm ‘Flow’ van Gints Zilbalodis een Oscar binnen te halen, in de categorie beste animatiefilm.