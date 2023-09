‘After’, uitgelegd voor oude mensen

Met After Everything verschijnt binnenkort het vijfde en laatste deel van After, een van de meest verbijsterende filmreeksen van de laatste jaren.

After watte?

Euh, heb je eventjes?

Begin bij het begin.

After is begonnen als een roman van de auteur Anna Todd, die onder het pseudoniem Imaginator1D publiceerde op Wattpad.

…Wátpad?

Wattpad is een platform waar allerlei mensen, doorgaans jonge vrouwen, hun fanfictie kunnen publiceren. Dat zijn verhalen die gebaseerd zijn op reeds bestaande franchises, zoals Harry Potter of De Buurtpolitie (echt waar), of op popidolen. Anna Todd is een grote fan van One Direction, en vooral van Harry Styles, die een grote rol speelt in After.

Oké. Waar gaat het precies over?

After is het verhaal van Tessa Young, een achttienjarige studente die alles op een rijtje heeft. Haar studies gaan goed, ze heeft een lieve vriend en haar hele leven lijkt op wieltjes te lopen. Maar dan valt ze voor een nieuwe medestudent, een grofgebekte jongen met tattoos en piercings die haar gemeen behandelt.

Wacht, ik dacht dat dit over Harry Styles zou gaan?

De bad boy ís Harry Styles.

Klinkt niet als de Harry die ik ken.

Om eerlijk te zijn, het personage deelt ook vooral zijn naam met Harry en lijkt verder weinig met hem te maken te hebben. In de verfilmingen is zijn naam zelfs veranderd naar Hardin Scott. Als je het niet op voorhand weet, zou je nooit aan Harry Styles denken.

Weet Harry hiervan?

Hij heeft nooit veel over After gezegd, maar vorig jaar werd hem in The Howard Stern Show gevraagd of het personage nu écht op hem gebaseerd was. ‘Euh, ja, ik weet het niet zo goed. Ik ben zelf ook niet goed op de hoogte van de oorsprong van het script. Ik heb er wel al van gehoord, maar, euh, ja, ik weet het ook niet’, stamelde hij nogal ongemakkelijk.

Hij klinkt niet echt als een fan van de films of de boeken.

Hij wordt er ook helemaal niet positief in afgebeeld, ook al is After geschreven door een fan en is het verhaal romantisch bedoeld. De Hardin Scott in de After-films is een van de meest toxische personages die je ooit op beeld zult zien en moet dringend in therapie gaan. De relatie tussen hem en Tessa is de definitie van een knipperlichtrelatie, Hardin behandelt zijn vriendin als oud vuil en als kijker tuimel je van de ene in de andere verbazing. Dat er nu een vijfde film uitkomt en dat die twee nog steeds geen wederzijds contactverbod hebben, is misschien nog ongeloofwaardiger dan het idee dat het echt Harry Styles zou zijn die zich zo gedraagt.

Dus we hebben het hier niet echt over populaire films?

Daar zou je van kunnen schrikken. Door critici worden de After-films zonder uitzondering neergesabeld en mensen die er een sport van maken om zo slecht mogelijke films te kijken beginnen ervan te likkebaarden, maar toch trekt de reeks verdacht veel volk naar de zalen. De eerste film zou naar schatting zeventig miljoen dollar opgebracht hebben, voor After Ever Happy, de vierde, is dat negentien miljoen. Er is nu eenmaal een grote markt voor het romantiseren van toxische relaties.

Dit doet me allemaal een beetje denken aan Fifty Shades of Grey.

Je bent niet de eerste die die vergelijking maakt. Fifty Shades is ook begonnen als fanfictie – over de Twilight-boeken – en er zijn al veel essays geschreven over hoe de reeks een heel slechte relatie nogal rooskleurig voorstelt. After wordt in de pers weleens ‘de bravere versie van Fifty Shades’ genoemd.

Braver? Het is dus niet zo erotisch als vele andere fanfictie wel is?

Het is minder seksueel, maar daarom niet braaf. Zo is er in After We Collided, de tweede film, een scène waarin Hardin en Tessa op oudejaarsavond de liefde bedrijven en om klokslag middernacht een orgasme bereiken.

Vertel me niets meer en laat me alles zelf ervaren, alsjeblieft.