Actrice Sacheen Littlefeather krijgt na 50 jaar excuses van Academy

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie die jaarlijks de Oscars uitreikt, heeft na 50 jaar haar excuses aangeboden aan Sacheen Littlefeather. In 1973 weigerde de inheemse Amerikaanse actrice een Oscar in naam van de acteur Marlon Brando, uit protest tegen de behandeling van inheemse Amerikanen in de filmindustrie. De actie leverde Littlefeather veel kritiek op. “De misstanden die u heeft ondergaan vanwege dit statement waren ongewild en ongerechtvaardigd”, zegt de Academy in een brief.

‘De emotionele last die u hebt gedragen en de kosten voor uw eigen carrière in onze sector zijn onherstelbaar’, schrijft de Academy. ‘De moed die u heeft getoond, is veel te lang niet erkend. Hier bieden wij onze oprechte excuses voor aan en uiten we onze diepste bewondering voor.’

De Academy stuurde de brief al in juni naar Littlefeather. Nu de actrice uitgenodigd is om op 17 september te spreken bij het Academy Awards Museum in Los Angeles, heeft de Academy de brief ook openbaar gemaakt. Toen Littlefeather in 1973 uitlegde waarom Brando de Oscar voor beste acteur, die hem toegekend werd voor zijn rol in ‘The Godfather’, niet in ontvangst wilde nemen, werd ze uitgejouwd.

Volgens Littlefeather moest John Wayne door beveiligers in bedwang gehouden worden om haar niet aan te vliegen. ‘Wij indianen zijn een heel geduldig volk. Het was slechts vijftig jaar’, reageerde de intussen 75-jarige Littlefeather op de excuses. ‘We moeten ons gevoel voor humor wat dit betreft altijd behouden. Het is ons overlevingsmechanisme’, legde ze uit. ‘Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel er is veranderd sinds ik de Academy Award vijftig jaar geleden weigerde.” Ze noemde haar toespraak bij museum een ‘droom die uitkomt’.