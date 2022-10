Acteur Robbie Coltrane (72) overleden, bekend van Harry Potterfilms

De Schotse acteur Robbie Coltrane, bij velen bekend als Hagrid uit de Harry Potterfilms, is overleden. Hij werd 72 jaar.

Dat meldt zijn agent vrijdag.

Coltrane, wiens echte naam Anthony Robert McMillan is, speelde in de Potterfilms halfreus Hagrid, de terreinknecht van Zweinstein. Maar eerder had hij al bekendheid verworven door zijn rol in de Britse detectiveserie Cracker (1993-1996), waarin hij een forensisch psycholoog speelde. Voor die rol kreeg hij verschillende jaren na elkaar een BAFTA voor beste acteur.

Daarnaast speelde hij ook mee in twee James Bondfilms, ‘GoldenEye’ en ‘The World Is Not Enough’. In beide films speelde hij Valentin Dmitrovich Zukovsky. In 2006 werd Coltrane benoemd tot Officier in de Orde van het Britse Rijk.