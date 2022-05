Acteur Ray Liotta (Goodfellas) overleden

De Amerikaanse acteur Ray Liotta is op 67-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. Liotta werd vooral bekend om zijn rol in ‘Goodfellas’, de gangsterfilm van Martin Scorsese uit 1990.

Liotta speelde mee in heel wat succesfilms, onder meer ‘Something Wild’ (1986), ‘Field of Dreams’ (1989) en ‘Hannibal’ (2001). Maar het bekendst is hij ongetwijfeld voor zijn rol in de Oscarwinnende maffiafilm ‘Goodfellas’, waar hij met onder meer Joe Pesci en Robert De Niro het verhaal vertelt van Henry Hill die zich opwerkt bij de maffia, om later informant voor de politie te worden.

Liotta overleed in zijn slaap. Hij was voor filmopnames in de Dominicaanse Republiek.