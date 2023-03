Acteur Lance Reddick overleden, bekend van The Wire

De Amerikaanse acteur Lance Reddick, bekend vanwege zijn rol in de reeks ‘The Wire’, is vrijdag op 60-jarige leeftijd gestorven. Dat meldde zijn agent.

De komiek, ook bekend voor zijn rol in de actiefilms ‘John Wick’ met Keanu Reeves, is dood aangetroffen in zijn woning in Los Angeles, bericht de gespecialiseerde site TMZ. Volgens zijn agent, Mia Hansen, is de man een natuurlijke dood gestorven. ‘We zullen Lance erg missen’, zei ze.

De acteur maakte naam in Hollywood in 2000, dankzij de reeks ‘Oz’ van HBO. Hij brak pas echt door in ‘The Wire’, over een antidrugsbrigade van de politie in de stad Baltimore.

Lance Reddick was getrouwd met Stephanie Reddick. Hij laat ook twee kinderen na.