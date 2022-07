Acteur James Caan (82), Sonny Corleone in ‘The Godfather’, overleden

De Amerikaanse acteur James Caan, bekend van zijn rol als gangster Sonny Corleone in de film ‘The Godfather’, is overleden op 82-jarige leeftijd. Dat maakten zijn familie en zijn manager donderdag bekend.

Caan, die in de jaren veertig geboren werd in de wijk The Bronx in New York, speelde in 1972 de rol van Sonny Corleone in ‘The Godfather’, de mythische film van regisseur Francis Ford Coppola over de New Yorkse Corleone-maffiafamilie. De rol leverde hem een Oscarnominatie op. Daarnaast was Caan vooral bekend van ‘Misery’, de thriller uit 1990 van regisseur Rob Reiner, gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver Stephen King.