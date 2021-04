Tweede biedingsronde Boekenbeurs levert dan toch een bod op

Er is een bod uitgebracht op de activiteiten van Boek.be, de organisator van de Boekenbeurs. Dat bevestigt gerechtsmandataris Nathalie Vermeersch maandag na het aflopen van de tweede biedingstermijn. Details over het bod of de bieder worden niet vrijgegeven.

. © belga