Geen remake van de gelijknamige filmklassieker, eerder een losse sequel.

'Nieuwe boot, nieuwe bemanning, nieuw verhaal', zo twitterde producent Bavaria Film. Nee, deze achtdelige serie is dus geen remake van de gelijknamige filmklassieker van Wolfgang Petersen uit 1981. De prestigieuze Duitse reeks is eerder een losse sequel, die ook gebaseerd is op de roman Das Boot (1973) van Lothar-Günther Buchheim en op een soort vervolg daarop, Die Festung (1995). Buchheim kende zijn verhaal van binnenuit: in 1940 had hij zich bij de Kriegsmarine als vrijwilliger aangeboden en hij heeft als oorlogsverslaggever onder meer op duikboten gediend.

...