In de Amerikaanse animatieserie The Simpsons zullen de stemmen van gekleurde personages niet langer ingesproken worden door witte acteurs, maakten de producenten bekend.

'In de toekomst zullen The Simpsons niet langer witte acteurs hebben die niet-witte personages vertolken', zeiden de producers in een korte verklaring. Al jaren klinkt er kritiek op de show, omdat de witte acteur Hank Azaria de stem is van het Indiaas-Amerikaanse personage Apu. Dat personage versterkt racistische stereotypen, luidt het. In januari kondigde de acteur aan dat hij in overleg met de producers niet langer het personage zal vertolken.

De beslissing heeft ook betrekking op het personage van Dr. Hibbert, een zwarte arts wiens stem wordt ingesproken door de witte comedian Harry Shearer. De aankondiging gebeurt in de context van verhoogde aandacht voor racisme in de VS en elders, door de Black Live Matters-protesten na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld. Ook de acteur Mike Henry, die de stem inspreekt van het zwarte personage Cleveland Brown in 'Family Guy' kondigde op Twitter aan dat hij zijn rol teruggeeft. 'Het was een eer om twintig jaar lang Cleveland in 'Family Guy' te mogen spelen. Ik hou van dit personage, maar gekleurde mensen zouden gekleurde personages moeten spelen', klonk het.

En ook Kristen Bell stopt met de vertolking van Molly in de animatiereeks 'Central Park' aangezien het personage van gemengde afkomst is. Bell zal een andere rol in de reeks krijgen. In de serie 'Big Mouth' zal er ook een wissel plaatsvinden. Jenny Slate vertolkt niet langer Missy, eveneens een meisje van gemengde afkomst.

(Belga)

'In de toekomst zullen The Simpsons niet langer witte acteurs hebben die niet-witte personages vertolken', zeiden de producers in een korte verklaring. Al jaren klinkt er kritiek op de show, omdat de witte acteur Hank Azaria de stem is van het Indiaas-Amerikaanse personage Apu. Dat personage versterkt racistische stereotypen, luidt het. In januari kondigde de acteur aan dat hij in overleg met de producers niet langer het personage zal vertolken. De beslissing heeft ook betrekking op het personage van Dr. Hibbert, een zwarte arts wiens stem wordt ingesproken door de witte comedian Harry Shearer. De aankondiging gebeurt in de context van verhoogde aandacht voor racisme in de VS en elders, door de Black Live Matters-protesten na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld. Ook de acteur Mike Henry, die de stem inspreekt van het zwarte personage Cleveland Brown in 'Family Guy' kondigde op Twitter aan dat hij zijn rol teruggeeft. 'Het was een eer om twintig jaar lang Cleveland in 'Family Guy' te mogen spelen. Ik hou van dit personage, maar gekleurde mensen zouden gekleurde personages moeten spelen', klonk het.En ook Kristen Bell stopt met de vertolking van Molly in de animatiereeks 'Central Park' aangezien het personage van gemengde afkomst is. Bell zal een andere rol in de reeks krijgen. In de serie 'Big Mouth' zal er ook een wissel plaatsvinden. Jenny Slate vertolkt niet langer Missy, eveneens een meisje van gemengde afkomst. (Belga)