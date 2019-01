We keken naar 'Tidying Up With Marie Kondo', en dit gooiden we weg

De eerste categorie in Maries baanbrekende KonMari-methode. Die is - in het heel kort, maar alles is er wel mee gezegd - gebaseerd op twee principes: 1. Je ruimt niet per kamer maar wel thematisch op, en 2. Je legt alles per thema op een hoop, neemt elk item vast en gooit vervolgens weg wat je bij aanraking geen vreugde bezorgt. 'Spark joy' is het kernwoord van Tidying Up with Marie Kondo en niet toevallig ook de titel van een van haar boeken.

