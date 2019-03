Waarom Idris Elba per se een loser in een sitcom wil spelen

Wat bezielt een superster met een matige komische timing om een manny - een mannelijke nanny - te spelen in een oubollige sitcom, die hij ook nog eens zelf bedacht heeft? Als de ster Idris Elba en de sitcom Turn Up Charlie heet, dan denken wij het antwoord te weten.

Net als God en Lieven Verstraete is Charlie een dj, maar wel met een pak minder succes. Hij heeft lang geleden één vette hit gescoord, maar komt nu enkel nog aan de bak op trouwfeesten of voor de helft gevulde jeugdclubs. Hij woont in bij zijn bazige tante Lydia en trekt de bovenste helft van een kostuum aan om te skypen met zijn ouders. Hij probeert rond te komen met kleine klusjes, terwijl hij droomt van een doorstart van zijn carrière. Als zijn jeugdvriend David samen met zijn eveneens deejayende vrouw Sara opnieuw bij hem in de buurt komt wonen, stemt hij toe om de manny van hun verwende dochter Gabrielle te worden, in de hoop van Sara's homestudio t...