VRT stemt aanbod tijdens verlengde paasvakantie af op kinderen en jongeren

Tijdens de verlengde paasvakantie brengen Ketnet, MNM, VRT NU en de andere VRT-merken heel wat acties en programma's voor en over kinderen en jongeren. 'Zo vullen we de volgende weken extra leuk en zinvol in voor de jongere generaties, van peuters tot pubers', klinkt het vrijdag in een persbericht.

© belga