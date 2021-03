VRT kondigt aan dat het zijn streefdoelen op vlak van diversiteit, vastgelegd in de beheersovereenkomst 2016-2021, heeft behaald. De openbare omroep heeft vandaag ook de winnaars van zijn Diversiteitstrofeeën bekendgemaakt.

Uit de diversiteitsmonitor, een onderzoek door Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam, blijkt donderdag dat VRT de diversiteitsdoelstellingen die in de beheersovereenkomst 2016-2021 zijn vastgelegd, heeft behaald. De beheersovereenkomst bepaalt aan welke afspraken de VRT zich moet houden in ruil voor financiële middelen van de Vlaamse overheid, en dat telkens voor 5 jaar.

VRT streefde naar 40 procent vrouwen op televisie en met 41,4 procent zou het aandeel vrouwen op televisie 'nog nooit zo hoog als afgelopen jaar' geweest zijn. Met 8,4 procent nieuwe Vlamingen overschrijdt VRT het streefdoel van 7,5 procent: dat noemt VRT 'opmerkelijk beter'. Nieuwe Vlamingen worden gedefinieerd als actoren met een afkomst buiten 15 EU-landen, die op het scherm komen in een Vlaamse context.

Volgens de nieuwe beheersovereenkomt, voor de periode 2021-2025, moet het aandeel van vrouwen in beeld stijgen tot 48 procent, het aandeel van nieuwe Vlamingen in beeld tot 9,5 procent en het aandeel van mensen met een beperking in beeld tot 2 procent. Voor het eerst plakt de beheersovereenkomst een streefdoel op de schermzichtbaarheid van personen met een beperking.

'Prioriteit'

Evenwel vandaag reikt VRT zijn diversiteitstrofeeën uit, bekroningen voor programmamakers die bewust omgaan met geslacht, herkomst, seksuele identiteit, armoede, handicap en leeftijd. Durf te vragen (Eén), Ontoerekingsvatbaar (Canvas), Tekens van leven (Ketnet), De Inspecteur (Radio 2), Karrewiet: Het jaar van Dylan (Ketnet) en Dertigers (Eén) winnen de Diversiteitstrofeeën.

Die bekroningen deelt VRT elk jaar uit aan eigen televisie- en radioprogramma's, in samenwerking met vertegenwoordigers van de Vrouwenraad, Çavaria, het Minderhedenforum, de Vlaamse Ouderenraad en het Netwerk tegen Armoede en GRIP vzw, een mensenrechtenorganisatie van en met mensen met een beperking. De publieksprijs gaat naar Hoodie (Ketnet).

Kathy Lindekens, die voor VRT werkte aan jongerenprojecten en met pensioen gaat, en journalist Ward Verrijcken, die in juli overleed, krijgen de speciale vermelding 'virtuoos in diversiteit'. De Sporza voetbal-app krijgt de Trofee voor digitale toegankelijkheid, de website van De Warmste Week krijgt een speciale vermelding voor zijn digitale toegankelijkheid.

'Het is en blijft een prioriteit om de diverse samenleving in Vlaanderen nog meer te laten zien in al onze programma's, want de VRT is een publieke omroep voor iedereen, ongeacht geslacht, herkomst of sociaal-economische situatie', zegt Karen Donders, directeur Publieke Opdracht bij VRT. (Belga)

Uit de diversiteitsmonitor, een onderzoek door Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam, blijkt donderdag dat VRT de diversiteitsdoelstellingen die in de beheersovereenkomst 2016-2021 zijn vastgelegd, heeft behaald. De beheersovereenkomst bepaalt aan welke afspraken de VRT zich moet houden in ruil voor financiële middelen van de Vlaamse overheid, en dat telkens voor 5 jaar. VRT streefde naar 40 procent vrouwen op televisie en met 41,4 procent zou het aandeel vrouwen op televisie 'nog nooit zo hoog als afgelopen jaar' geweest zijn. Met 8,4 procent nieuwe Vlamingen overschrijdt VRT het streefdoel van 7,5 procent: dat noemt VRT 'opmerkelijk beter'. Nieuwe Vlamingen worden gedefinieerd als actoren met een afkomst buiten 15 EU-landen, die op het scherm komen in een Vlaamse context. Volgens de nieuwe beheersovereenkomt, voor de periode 2021-2025, moet het aandeel van vrouwen in beeld stijgen tot 48 procent, het aandeel van nieuwe Vlamingen in beeld tot 9,5 procent en het aandeel van mensen met een beperking in beeld tot 2 procent. Voor het eerst plakt de beheersovereenkomst een streefdoel op de schermzichtbaarheid van personen met een beperking. Evenwel vandaag reikt VRT zijn diversiteitstrofeeën uit, bekroningen voor programmamakers die bewust omgaan met geslacht, herkomst, seksuele identiteit, armoede, handicap en leeftijd. Durf te vragen (Eén), Ontoerekingsvatbaar (Canvas), Tekens van leven (Ketnet), De Inspecteur (Radio 2), Karrewiet: Het jaar van Dylan (Ketnet) en Dertigers (Eén) winnen de Diversiteitstrofeeën. Die bekroningen deelt VRT elk jaar uit aan eigen televisie- en radioprogramma's, in samenwerking met vertegenwoordigers van de Vrouwenraad, Çavaria, het Minderhedenforum, de Vlaamse Ouderenraad en het Netwerk tegen Armoede en GRIP vzw, een mensenrechtenorganisatie van en met mensen met een beperking. De publieksprijs gaat naar Hoodie (Ketnet). Kathy Lindekens, die voor VRT werkte aan jongerenprojecten en met pensioen gaat, en journalist Ward Verrijcken, die in juli overleed, krijgen de speciale vermelding 'virtuoos in diversiteit'. De Sporza voetbal-app krijgt de Trofee voor digitale toegankelijkheid, de website van De Warmste Week krijgt een speciale vermelding voor zijn digitale toegankelijkheid. 'Het is en blijft een prioriteit om de diverse samenleving in Vlaanderen nog meer te laten zien in al onze programma's, want de VRT is een publieke omroep voor iedereen, ongeacht geslacht, herkomst of sociaal-economische situatie', zegt Karen Donders, directeur Publieke Opdracht bij VRT. (Belga)