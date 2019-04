4 star star star star star

In de zevendelige docureeks Ik ben God niet wordt het leven van de gevallen wielerheld Frank Vandenbroucke weer opgerakeld. 'Je weet hoe het niet eindigt, maar toch wil je blijven kijken. Dat is op zich al een krachttoer', schrijft onze tv-recensente.

Er zijn veel namen bedacht voor Frank Vandenbroucke. Steeds weer kwam het erop neer dat hij een godenkind was. Een arrogant godenkind, maar 'zolang klootzakken winnen, mogen ze klootzakken zijn'. Ik weet niet of Vandenbroucke dat werkelijk zo gezegd heeft. In de zevendelige documentaire over zijn fietsen en zijn leven wordt hij vertolkt door een stem met een gekuist West-Vlaams accent (die van rapper Brihang). Het klinkt aanvankelijk nogal kunstmatig, maar omdat wat de stem zegt best wel hout snijdt, went het uiteindelijk.

