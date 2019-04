Undercover met Anna Drijver: 'In Nederland zien we Tom Waes als een Vlaamse intellectueel'

Kristof Dalle Journalist

'"Ja maar, kom ik ook klaar, of is het gewoon wat neuken in het midden?" Blijkbaar is dat een vreemde vraag op een Vlaamse set.' De feestjes zijn heftiger, de scenario's doorwrochter en de mensen beduidend preutser, maar verder voelt ze zich aardig thuis in Vlaanderen. Anna Drijver, de tegenspeelster van Tom Waes in Undercover, over intimiteitscoördinatoren, het Harry Pottergevoel van Thierry Baudet en hoe je Kevin Spacey kunt verleiden met een blik drop.

© Linelle Deunk