De populaire sitcom uit de jaren negentig The Fresh Prince of Bel-Air keert terug, en dan wel als een dramaserie. Will Smith, de ster van de originele reeks, wordt de executive producer van Bel-Air.

De reboot van The Fresh Prince of Bel-Air is gebaseerd op een populaire YouTube-trailer. In de clip wordt de warme familiekomedie herdacht als een drama.

Bel-Air duikt dieper in het verhaal van de jonge Will die de straten van Philadelphia achterlaat en bij zijn rijke familie gaat wonen. De reboot vertelt de strijd van een jonge zwarte man in Amerika, zonder de stijl van de oorspronkelijke versie te verliezen.

De Amerikaanse regisseur Morgan Cooper, die de YouTube-trailer maakte, werkt mee aan de comeback. Ook Will Smith zet zijn schouders onder het project, samen met Andy en Susan Borowitz, de bedenkers van de reeks.

Bel-Air wordt een samenwerking tussen Westbrook Studios, het productiebedrijf van Smith, en Universal TV. Het is nog niet duidelijk op welk streamingplatform de reeks te zien zal zijn. Zowel Netflix, HBO Max en Amerikaanse streamingdienst Peacock strijden om de rechten.

The Fresh Prince of Bel-Air liep van 1990 tot 1996 en is nog steeds erg populair. Vorig jaar verschenen alle zes seizoenen op Netflix. (M.M.)

