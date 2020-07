Hoe dichter bij de top, hoe duurder de plaatsen. Geen wonder dat we in deze aflevering zowel in Silicon Valley als het mondaine Bel-Air terechtkomen.

Deze zomer slalommen we langsheen kolder, fijne scherts en gortdroge oneliner om uit te komen bij de allerbeste sitcom uit de tv-geschiedenis.

...

20. Community (2009-2015) Cultserie die sinds de recente overname door Netflix ook bij ons aanslaat. Dat dankt ze deels aan de aanwezigheid van superster Donald 'Childish Gambino' Glover, maar vooral aan bedenker Dan Harmon (zie ook: Rick and Morty), die een beproefd recept koppelde aan topics die pas na het einde van de reeks de popcultuur zijn gaan beheersen. Vertrouwd was de samenstelling van het studiegroepje: alfamannetje, strever, wereldverbeteraar, student met vreemde roots, boomer... Nieuw waren de progressieve agenda en grappen over de show zelf, die van Community soms een regelrechte metasitcom maakten. 19. Het eiland (2004-2005) De enige Belgen in deze lijst luisteren naar namen als Michel Drets, Bucky Laplasse en Frankie Loosveld, en zijn allemaal ontsnapt uit de schedel van regisseur, schrijver en creatief fenomeen Jan Eelen. Het eiland is ondanks (of dankzij?) de korte levensduur een blijver in de Vlaamse canon. Dat er in uw stamcafé tot heden gretig uit wordt geput, ligt aan de meedogenloze dissectie van het kantoorleven, de onsterfelijke personages en grappen waar we onmogelijk 'niveau nihil!' tegen kunnen zeggen. Beste Vlaamse sitcom ooit? Mijn gedacht! 18. Police Squad! (1982) Ondanks wat wij u hier op de mouw spelden, gaan ook de Amerikanen weleens voluit voor onnozel. Police Squad! werd al na zes afleveringen afgevoerd, maar u kunt die alle zes gerust drie keer bekijken: één keer voor de verbale nonsens van inspecteur Frank Drebin (Leslie Nielsen), een tweede keer voor de slapstick en een derde keer om alle achtergrondgags op te rapen die onderweg zijn blijven liggen. De reeks kreeg een vervolg in The Naked Gun, de bekendste filmfranchise van onzinbaronnen Jim Abrahams en David en Jerry Zucker. 17. Silicon Valley (2014-2019) Mike Judge de Amerikaanse Jan Eelen noemen is misschien wat te veel eer, maar de man heeft zijn volk toch aardig wat vertier bezorgd. Na onder meer Beavis and Butt-Head (maken binnenkort een comeback!) en King of the Hill bedacht hij in 2014 een sitcom over een groepje geeks die in hightechparadijs Silicon Valley een start-up beginnen. Die groeide dankzij een grote herkenbaarheid (vraag maar aan Bill Gates) en uiterst aaibare nerds uit tot een fijne alternatieve komedie die na de slotaflevering miljoenen geeks een traan deed plengen op het klavier van hun MacBook. 16. The Fresh Prince of Bel-Air (1990-1996) Eerder dit jaar stelde jeugdjournaal Karrewiet een jongen van elf de vraag waarmee hij zich tijdens de lockdown zoal bezighield. Het antwoord: ' The Fresh Prince kijken op Netflix.' Hij is niet alleen. De reeks had Netflix, die alle zes seizoenen vorig jaar beschikbaar stelde, niet eens nodig om een comeback te maken, want ze is nooit weggeweest. Tel er de onlinestukken maar op na. Of sluit aan bij de mensen die op YouTube hebben gekeken hoe Will Smith in 2012 én 2013 bij Graham Norton het kenwijsje kwam rappen. De twee filmpjes hebben samen meer dan 100 miljoen views. Smith bekende aan Norton ook dat hij waar ook ter wereld, ondanks zijn status als filmacteur, steevast wordt aangesproken op die ene sitcom uit zijn jeugd. Wat heeft van de show een blijvertje gemaakt? Ten eerste was er de stijl: Smith en de zijnen hebben hiphop, tegenwoordig een miljardenbusiness, in de mainstream geïntroduceerd, en daarmee ook de mode van de jaren negentig diepgaand beïnvloed. Ten tweede willen we een interessante theorie met u delen die we in een van die onlinestukken hebben gevonden. Een artikel uit de New Statesman uit 2017 stelde dat de show bijzonder was omdat het een zwarte sitcom was die níét over ras ging. The Fresh Prince werd vooruitgestuwd door het klasseverschil tussen Will én zijn rijke familie én de eveneens zwarte butler Geoffrey. En zoals we allemaal weten is de klassenstrijd universeel. Ten derde heb je de feelgoodfactor. The Fresh Prince of Bel-Air was, net als Will Smith zelf, een onverbeterlijke crowdpleaser. Er is niemand ter wereld die het dansje van neef Carlton op It's Not Unusual van Tom Jones niet kent, en er is niemand onder u die na het lezen van deze zin geen kamerbrede glimlach op het gezicht heeft. Maar er is meer. Hiphopsuperster J. Cole, geboren in 1985, rapte in 2014 het volgende voor de toen net overleden James Avery, die Wills norse oom Phil speelde: 'First things first rest in peace Uncle Phil / For real, you the only father that I ever knew...' Dat is heftige shit. Als het op warme familiekomedies aankomt, kunnen ze niet veel warmer en familialer zijn dan The Fresh Prince.