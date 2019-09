The Deuce, de donkere HBO-serie over de seksindustrie in New York, snijdt in zijn derde en laatste seizoen andermaal een nieuw tijdperk aan: dat van de aidsepidemie.

Op David Simon en George Pelecanos kun je bouwen. In een verzadigde, door kwantiteit bezeten streamingwereld, waarin reeksen vaak al in het eerste seizoen van hun pluimen laten, blijft het tweetal tot de allerlaatste seconde kwaliteit leveren voor kabelzender HBO. Dat deden ze al met The Wire (over flikken, gangsters en hoogwaardigheidsbekleders in Baltimore) en Treme (over New Orleans en zijn inwoners na de doortocht van de verwoestende orkaan Katrina). Ook The Deuce, waarmee ze in de vele donkere achterkamers en krochten van het nachtleven en de seksindustrie van de Big Apple duiken, blijft in zijn derde en laatste jaargang over de hele lijn imponeren, als één langgerekt money shot.

